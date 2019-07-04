Kentsel dönüşüm düzenlemesi yasalaştı
KENTSEL dönüşüm alanları ile afet riski altındaki bölgeleri doğrudan ilgilendiren tapu ve imar yasalarında değişiklik düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Yeni düzenlemeyle kentsel dönüşüm alanlarında mal sahiplerinin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla sözleşmeyi feshetme hakkı tanındı. Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin onayı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca doğrundan yapılabilecek. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması şartı da kalktı. Yasayla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019’a uzatıldı. 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı, başvuru ve ödeme süreleri de yeniden belirlendi.
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