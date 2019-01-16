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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Kenevirden beklenti 11 milyar dolar

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Kenevirden beklenti 11 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğanın tekrar gündeme taşıdığı kenevir ekimi konusunu değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Karataş, 2017 verilerine göre dünya kenevir pazarının 4 milyar doları bulduğunu, 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği kenevir üretimi konusu güncelliğini koruyor. Uzun yıllar tıbbi amaçlar dışında Türkiye'de üretimi yasak olan ve 2016 yılında 19 ilde üretimi serbest olan kenevirin onlarca sektörde 50 bin çeşide varan bir üretim skalası olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, Konuya küresel bazda baktığımızda dünya kenevir pazarı 2017 yılında 4 milyar dolara ulaşmış durumda. 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları bulması bekleniyor dedi.

OSMANLI DONANMASINDA KULLANILIRDI

Dünya kenevir piyasasında zirveyi, hem tohum hem de endüstri anlamında Fransa'nın ele aldığını ifade eden Karataş, Fransayı Çin ve İsrail takip ediyor. ABD'de de son dönemlerde kenevir üretimi sürekli bir artış gösteriyor. Oysa Türkiye kenevir üretiminde tarihten gelen bir avantaja sahip. Osmanlı döneminde genellikle Karadeniz bölgesinde ekilen kenevir, liflerinin son derece dayanıklı olması nedeniyle çuval, halat ve ağ yapımının yanında, Osmanlı donanmasının yelken, urgan ve halat ihtiyacını da karşılardı. Ana vatanı Türklerin ana yurdu Orta Asya olan kenevirin Türkiye'de tıbbi amaçlar dışında üretimi, yapılan uluslararası anlaşmalar gereği yasaklanmıştı. 2016 yılında Bakanlık iznine bağlı olarak izin verilen arazilerde ve bakanlıkça ayda bir denetlenmek suretiyle 19 ilde serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın plastik poşetler yerine kenevirden yapılmış filelere dönüleceğini açıklaması, ardından Gıda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin kenevir üretimine başlanacağını bildirmesi, tam da yerinde verilmiş son derece isabetli ve anlamlı bir beyan oldu ifadelerini kullandı.

İAÜDE KENEVİR FORUMU DÜZENLENİYOR

Hayatın hemen hemen her alanında kullanılan, faydalarının saymakla bitirilemeyeceği kenevir tohumlarından dişi kenevirde bulunan uyuşturucu madde özelliği, ayrıca tohumundan soğuk presle elde edilen yağın faydası, onun saymakla bitmeyen faydalı özelliklerini gölgelememeli diyen Karataş, İstanbul Aydın Üniversitesinde 19 Ocak 2019 Cumartesi günü 2'nci Endüstriyel kenevir Forumu-Köye Dönüş Projesi başlıklı bir etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda konuyla ilgili bilim insanları 20'den fazla tebliğ sunacak. İlkini 20 Ocak 2018'de yine İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlediğimiz bu foruma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soyluyu da davet ettik. Kullanım alanı ve yararları saymakla bitmeyen kenevir ekiminin bir devlet politikası olarak ele alınıp üretiminin teşvik edilmesi son derece yararlı ve umut verici. Bu hamlenin ekonomimize büyük bir katma değer sağlayacağını umuyoruz diyerek sözlerini noktaladı.

 

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