Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak
GeriEkonomi Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.06.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak

Kenevir ekimine izin verilen iller arasında yer alan Uşak'ta üreticiler liflik kenevir üretimiyle gelirlerini 4-5 kat artırmayı hedefliyor.

Uşak Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, gelecek yıl 750 dekar alanda kenevir üretimi yapılacağını belirterek, "Buğday ve arpada dekar başına karlılık 300, 400 lira arasında. Liflik kenevir üretiminden dekar başı bin 500 liraya kadar gelir elde edilebilecek" dedi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenevir üretimine izin verilen iller arasında yer alan Uşak'ta üreticilerin bu ürüne ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. 
Uşak Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez ilde liflik kenevir üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Keleş, birkaç yıl içerisinde kentin bu alanda ön plana çıkacağını ifade etti. 

ÇİFTÇİLER GELİRLERİNİ KATLAYACAK

Kenevir bitkisinin ekonomik getirisinin buğday, arpa gibi ürünlerden 3-4 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Ertan Keleş, bu nedenle üreticilerin kısa sürede kenevir üretimine yöneleceğini dile getirdi. 

Keleş, buğday ve arpada dekar başına karlılığın 300-400 lira arasında olduğuna değinerek, şöyle konuştu: 

"Liflik kenevir üretiminden dekar başı bin 500 liraya kadar gelir elde edilebilecek. Selçikler köyünde bu yıl ilk kez kenevir üretimi yapıldı. Verim oldukça yüksek. Bilindiği üzere yağlık ve liflik olmak üzere 2 tür kenevir üretimi var. Biz ilimizde liflik üretimin yaygınlaşmasını istiyoruz çünkü getirisi daha yüksek. Yağlık kenevir üretiminde dekar başı ortalama bin lira gelir elde edilirken, liflikte bu oran bin 500 liraya kadar yükselebiliyor." 

Liflerin pazarlama sorunu olmadığına işaret eden Keleş, "İlimizde dekardan 80-85 kilogram lif ve bir ton odun elde edilecek. Kenevir ve odunun getirisini topladığımızda dekar başı gelir buğday ve arpanın getirisini dörde katlayacak. Biz bu nedenle liflik kenevir üretimi için çiftçileri bilgilendiriyoruz." dedi. 

"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜRÜN"

Üzerinde çalışılan tohumların yaygınlaşmasıyla kenevir üretiminin istenilen düzeye ulaşacağını anlatan Keleş, şunları kaydetti: 

"Kenevir ülke ekonomisi için çok önemli bir ürün. Karlılığı oldukça yüksek, bu nedenle kısa sürede yaygınlaşacağını düşünüyoruz. tekstil, otomotiv, sektörlerinde kağıt sanayinde, tıp alanında geniş kullanımı olan kenevir aynı
zamanda yağ ve yakıt olarak da kullanılıyor. Kenevir suyu seven bir ürün,
ilimizde yağış ortalaması metrekareye 565 mililitre, bu oran bizim için yeterli, biraz su takviyesi yapılabilir. İlimizde kenevir çalıştığımız tarlada lif oranı yüksek esrar oranı düşük bir ekim yaptık." 

"KENEVİR ÜRETİMİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

Selçikler beldesinde üretici Mehmet Arslan, ilk kez kenevir ekimi yaptığını belirterek, "Getirisi buğday ve arpaya göre çok fazla, tarımı kolay, pazar sorunu yok, fiyat istikrarı olacağı söyleniyor. Bu nedenlerle kenevir üretimi artacak." diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ziyaretçi akınına uğruyor! Aynı bölgede 12 tane...
Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle! Hayata geçiriyor...
Devletten gençlere 9 bin lira katkı! İşte 15 soruda çeyiz hesabı
Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde