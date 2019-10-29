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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Kenevir ekim alanı 5 kat arttı

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Kenevir ekim alanı 5 kat arttı

Geçen yıl 200 dekar olan lif, tohum ve sapa amaçlı kenevir ekim alanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla geçen yıla göre 5 kat artarak bin dekara yükseldi.

Türkiye'de 1989'da 42 bin dekar olan kenevir ekim alanı 1999'da 5 bin 360 dekara ve 2009'da 66 dekara düştü. Son olarak geçen yıl 200 dekarda lif ve tohum amaçlı kenevir ekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu alanda bir çalışmanın içine giriyoruz, yeniden bunu üreteceğiz." sözlerinin ardından kenevirin tekrar ülke gündemine girmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı kenevir alanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen çalışmalar neticesinde bu yıl yaklaşık bin dekarda lif, tohum ve sap amaçlı ekim alanına ulaşıldı. Türkiye'de tescilli kenevir çeşidi bulunmazken, mevcut ekilişler yerel popülasyonlardan elde edilen tohumluklarla yapılıyor. 

SÖZLEŞMELİ MODELLE ÜRETİM

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle "tetrahydrocannabinol (THC)" oranı düşük çeşit geliştirme çalışmaları yürütülüyor. İki endüstriyel kenevir çeşidinin tescil çalışmalarının yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. 

Ülkenin kenevir tohum ihtiyacını karşılayacak şekilde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerinde ve sözleşmeli tarım modeliyle çiftçiler tarafından tohumluk kenevir üretimi yapılıyor. Ekim ayı itibarıyla ürün hasadında sona gelindi. 

Yeterli miktarda tohum üretilmesiyle üreticilerin talep ettiği tohum ve kenevir endüstrisine yönelik yatırımlar için ham maddenin karşılanması hedefleniyor. 

KENEVİRDE TESCİL PLANI

TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye'de çok değerli yerli kenevir tohumu olduğunu belirterek, üretimi yerel tohumla yapmak istediklerini söyledi.

Geçen sene yerel kenevir tohumlarını çiftçilerden topladıklarını ifade eden Işıkgece, "Bu tohumlar için Gökhöyük işletmemizde bir yer ayırdık. Ayrıca 127 dönüm arazide 27 çiftçimize sözleşmeli olarak tohum ürettirdik. Amacımız dünya standartlarındaki yerel tohumumuzun sayısını artırarak tescilletmek. Bu dönemde tohumlar toplanıyor. Yaklaşık 10 ton civarında tohumumuz olacak, onu tekrar çoğaltacağız." dedi. 

Işıkgece, yerel kenevir tohumunun orijinalliğinin bozulmaması için üretim yapılan bölgeyi koruma altına aldıklarını kaydetti.

TEKSTİL VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN KENEVİRE İLGİ

Tekstil ve otomotiv sektöründeki bazı büyük firmaların kenevirden yararlanarak ürünler üretmek istediğine dikkati çeken Işıkgece, söz konusu firmalarla sürekli görüştüklerini ve fizibilite çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Işıkgece, bir seneye kadar ortaya somut ürünler çıkacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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