Kendi ürettiği elektriği kullanandan vergi alınmaz
Anayasa Mahkemesi (AYM), İskenderun Demir ve Çelik AŞ’nin, kendi imkanlarıyla elde ederek üretimde kullandığı elektrik ve kok gazı üzerinden tüketim vergisi alınmasının ihlal olduğu iddiasıyla yaptığı ikinci başvuruyu da kabul etti.
AYM, şirketin, ihtiyaç duyduğu kok kömürünü taş kömüründen, elektriği de kok gazından kendi imkanlarıyla elde ederek üretimesine rağmen Payas Belediyesi’nce elektrik ve hava gazı tüketim vergisi alınması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Karar ikinci emsal karar olma niteliği taşıyor. AYM kararına göre Payas Belediyesi, İskenderun Demir Çelik A.Ş’den kendi ürettiği elektrik ve gaz üzerinden tüketim vergisi istedi. Şirket bu vergiyi ödedi. Şirket Hatay 1. Vergi Mahkemesi’nde verginin iadesi için dava açtı. Mahkeme, müesseselerin ürettiği elektriği tüketmesi hâlinde bu vergiden muaf olacağı yolunda herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun üzerine İskenderun Demir Çelik’te AYM’ye başvurdu. AYM, 8 Mayıs’ta ihlal ve yendine yargılama kararı verdi. AYM kararın bir örneğini mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Hatay 1. Vergi Mahkemesi’ne gönderdi. Şirkete kesilen tüketim vergisi dava sonrasında iade edilebilecek. AYM kararında:“Başvurucunun kendisinin ürettiği elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin esaslı unsurlarının kanunla belirli ve öngörülebilir bir biçimde düzenlenmemiş olması nedeniyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa’nın 13., 35. ve 73. maddelerinde öngörülen kanunilik ilkesini ihlal ettiği sonucuna varmıştır” denildi.
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