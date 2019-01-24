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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kendi saatini kendin kodla

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Kendi saatini kendin kodla

Günümüzün en önemli konusu kodlama ve yazılım. Dijital dünyanın dolasıyla yeni ekonominin kapısını açan kodlama eğitimi için girişimciler harekete geçti. Kurdukları şirketle watchX adında bir ürün geliştiren Enes Çaldır ve Mustafa Tülü, çocukların ve gençlerin kendi akıllı saatlerini programlamalarını sağlıyor.

KODLAMA ve yazılım günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri haline dönüşmeye devam ediyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin kodlamayı öğrenmesi yeni ekonomi dünyasının en önemli konularının başında. Kodlama öğrenmenin birçok farklı yolu var. Ancak şimdi anlatacağımız girişim, çocukların ve gençlerin kodlama öğrenmesini oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Hatta kendi kodlarının çalıştığı günlük hayatta kullanabilen bir akıllı saat geliştirmelerini sağlıyor. Enes Çaldır ve Mustafa Tülü’nün kurduğu ‘argeX’ şirketiyle sunduğu bu ürünün adı ‘watchX’. Üniversiteden arkadaşlar olan Çaldır ve Tülün, kurumsal dünyada bir süre çalıştıktan sonra watchX fikri akıllarına gelir gelmez harekete geçmişler. İlk maaşlarını watchX’in prototipini geliştirmek için harcayan ikili şimdi tüm dünyada adını duyuracak bir yolculuğa çıktı.

EĞİTİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

WatchX’in ‘STEM’ olarak da bilinen fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerine odaklı bir ürün olarak piyasaya çıktığını ifade eden Çaldır, “STEM eğitiminde kullanılan ve kodlama veya temel elektronik öğreten ürünler genel olarak karmaşık yapısı veya ergonomik olmayan tasarımları sebebiyle proje sonunda masada kalıyor veya bir köşede tozlanıyor. Biz watchX ile bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği bütün elektronik donanımları tek bir devre kartı üzerine toplayarak giyilebilir bir form olan kol saati formuna getirdik. Bu sayede geliştirilen projeler kolaylıkla günlük hayata entegre edilebiliyor” dedi.

Kendi saatini kendin kodla

OYUN DA OYNANACAK

WatchX’in kutudan parçalar halinde çıkan bir akıllı saat olduğunu anlatan Çaldır, şunları belirtti: “Kullanıcılar bu akıllı saatin parçalarını kendileri birleştiriyorlar ve sonra içinde çalışan kodları da kendileri oluşturuyor. watchX’i tasarlarken olabildiğince kolay kodlanabilmesine özen gösterdik. Ürün ‘scratch’ adı verilen yeni nesil bir kodlama dilini destekliyor. Kullanıcının yapması gereken sadece watchX’i USB ile bilgisayarına bağlamak, scratch programından istediği kod bloklarını sürükleyip bırakarak basit veya karmaşık bir program yapısı oluşturmak ve bu kodu watchX’e göndermek. Bu sayede 9 yaş ve üzeri kullanıcılar, watchX’in üzerindeki Bluetooth, OLED ekran, açı ölçer, termometre, pusula ve benzeri pek çok farklı sistemi rahatlıkla kullanabilmekte. Ve hatta bu kodları gündelik hayatlarında tecrübe edip daha da geliştirmekteler.”
Çaldır, “Geliştirdiğimiz özel bağlantı yapısı tıpkı eski oyun kasetlerinde olduğu gibi watchX’i başka aksesuarlara takarak özelliklerini artırmaya da yaratıyor. Mesela watchX’i G-Pad aksesuarına takarak oyun geliştirebilir yada var olan 8-Bit oyunlardan birini oynayabilirsiniz” diye konuştu.

Kendi saatini kendin kodla

45 FARKLI ÜLKEDE 2 BİN KULLANICI

ÇALDIR, “WatchX şu anda 45 farklı ülkede 2 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Müşterilerimiz genel olarak kodlamaya meraklı kişiler ve kodlama eğitimi veren kurum ve kuruluşlar. ABD’den Stem Revolution adlı kuruluş, yaz kampı kodlama eğitiminde ürünümüzü kullandı ve watchX yaz kampında en çok ilgi gören eğitim programı oldu. En çok ilgiyi başta Japonya olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkelerden görüyoruz. Şu an da Japonya, Çin ve Türkiye’de resmi distribütörlerimiz var. Kuruluşumuzun ilk yılında 100 bin doların üstünde bir ciro elde ettik ve satışlarımız devam ediyor” dedi.

LAS VEGAS CES 2019’DA STANT

Aldıkları desteklere değinen Çaldır, şunları anlattı: “TÜBİTAK’tan BİGG 1512 desteği aldık. İTÜ Big Bang 2018’de 437 bin TL değerinde ödül alarak, ilk üçte yer aldık. Lonca Girişimcilik Merkezi desteği ile ise dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019’da stant açtık. Şu anda Big Bang’den aldığımız destek sayesinde dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı Bett Show - Londra’da bulunuyoruz. Burada ürünlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen eğitim teknolojileri meraklılarına anlatıyoruz.”

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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