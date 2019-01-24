Kendi saatini kendin kodla

KODLAMA ve yazılım günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri haline dönüşmeye devam ediyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin kodlamayı öğrenmesi yeni ekonomi dünyasının en önemli konularının başında. Kodlama öğrenmenin birçok farklı yolu var. Ancak şimdi anlatacağımız girişim, çocukların ve gençlerin kodlama öğrenmesini oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Hatta kendi kodlarının çalıştığı günlük hayatta kullanabilen bir akıllı saat geliştirmelerini sağlıyor. Enes Çaldır ve Mustafa Tülü’nün kurduğu ‘argeX’ şirketiyle sunduğu bu ürünün adı ‘watchX’. Üniversiteden arkadaşlar olan Çaldır ve Tülün, kurumsal dünyada bir süre çalıştıktan sonra watchX fikri akıllarına gelir gelmez harekete geçmişler. İlk maaşlarını watchX’in prototipini geliştirmek için harcayan ikili şimdi tüm dünyada adını duyuracak bir yolculuğa çıktı.

EĞİTİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

WatchX’in ‘STEM’ olarak da bilinen fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerine odaklı bir ürün olarak piyasaya çıktığını ifade eden Çaldır, “STEM eğitiminde kullanılan ve kodlama veya temel elektronik öğreten ürünler genel olarak karmaşık yapısı veya ergonomik olmayan tasarımları sebebiyle proje sonunda masada kalıyor veya bir köşede tozlanıyor. Biz watchX ile bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği bütün elektronik donanımları tek bir devre kartı üzerine toplayarak giyilebilir bir form olan kol saati formuna getirdik. Bu sayede geliştirilen projeler kolaylıkla günlük hayata entegre edilebiliyor” dedi.

OYUN DA OYNANACAK



WatchX’in kutudan parçalar halinde çıkan bir akıllı saat olduğunu anlatan Çaldır, şunları belirtti: “Kullanıcılar bu akıllı saatin parçalarını kendileri birleştiriyorlar ve sonra içinde çalışan kodları da kendileri oluşturuyor. watchX’i tasarlarken olabildiğince kolay kodlanabilmesine özen gösterdik. Ürün ‘scratch’ adı verilen yeni nesil bir kodlama dilini destekliyor. Kullanıcının yapması gereken sadece watchX’i USB ile bilgisayarına bağlamak, scratch programından istediği kod bloklarını sürükleyip bırakarak basit veya karmaşık bir program yapısı oluşturmak ve bu kodu watchX’e göndermek. Bu sayede 9 yaş ve üzeri kullanıcılar, watchX’in üzerindeki Bluetooth, OLED ekran, açı ölçer, termometre, pusula ve benzeri pek çok farklı sistemi rahatlıkla kullanabilmekte. Ve hatta bu kodları gündelik hayatlarında tecrübe edip daha da geliştirmekteler.”

Çaldır, “Geliştirdiğimiz özel bağlantı yapısı tıpkı eski oyun kasetlerinde olduğu gibi watchX’i başka aksesuarlara takarak özelliklerini artırmaya da yaratıyor. Mesela watchX’i G-Pad aksesuarına takarak oyun geliştirebilir yada var olan 8-Bit oyunlardan birini oynayabilirsiniz” diye konuştu.

45 FARKLI ÜLKEDE 2 BİN KULLANICI

ÇALDIR, “WatchX şu anda 45 farklı ülkede 2 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Müşterilerimiz genel olarak kodlamaya meraklı kişiler ve kodlama eğitimi veren kurum ve kuruluşlar. ABD’den Stem Revolution adlı kuruluş, yaz kampı kodlama eğitiminde ürünümüzü kullandı ve watchX yaz kampında en çok ilgi gören eğitim programı oldu. En çok ilgiyi başta Japonya olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkelerden görüyoruz. Şu an da Japonya, Çin ve Türkiye’de resmi distribütörlerimiz var. Kuruluşumuzun ilk yılında 100 bin doların üstünde bir ciro elde ettik ve satışlarımız devam ediyor” dedi.

LAS VEGAS CES 2019’DA STANT

Aldıkları desteklere değinen Çaldır, şunları anlattı: “TÜBİTAK’tan BİGG 1512 desteği aldık. İTÜ Big Bang 2018’de 437 bin TL değerinde ödül alarak, ilk üçte yer aldık. Lonca Girişimcilik Merkezi desteği ile ise dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019’da stant açtık. Şu anda Big Bang’den aldığımız destek sayesinde dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı Bett Show - Londra’da bulunuyoruz. Burada ürünlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen eğitim teknolojileri meraklılarına anlatıyoruz.”