Kendi kendini yönetiyor!

Yeni nesil üretim, yani endüstri 4.0 günümüzün en önemli konu başlıklarından. Hatta üretimde verimliği arttırmanın tek yolu. Bu anlamda 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, dünya çapında örnek gösterilen bir yeni nesil fabrikayı hayata geçirdi. Romanya’da inşa ettiği çamaşır makinesi fabrikası tamamen veri odaklı. Fabrikaya girer girmez, sağ tarafta bir veri merkezi bizi karşılıyor. 22 bin noktadan gelen veri, bu merkezdeki ileri düzey makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmalarından geçerek, gerçek zamanlı olarak işleniyor. Ve anında üretimi şekillendiriyor. Bu sayede üretimde verimlilik maksimum seviyeye çıkıyor. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk’ün tabiriyle, “Leb demeden leblebiyi anlayan” bir fabrika. Arçelik’in 150 milyon Euro yatırımla kurduğu bu fabrikayı Oğuzhan Öztürk ile gezdik.

KENDİSİ KARAR VERİYOR

“Arçelik’in 23 üretim tesisi var. Kurduğumuz bu tesis, yeni sanayi devriminin en gelişmiş uygulamalarını barındıran akıllı fabrikamız. Bir işlemci gibi tasarladık. Beyaz eşya sektörü açısından bir kutup yıldızı olacak. Bize yol gösterecek” diyen Öztürk, fabrika ile ilgili şu bilgileri verdi: “Avrupa’nın otomasyon seviyesi en yüksek beyaz eşya üretim tesisi olan fabrikada makine öğrenmesi, siber fiziksel sistemler, veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti uygulamaları yer alıyor. 900 sayfalık veri mimarisi yazdık. Dijital ve robotik teknolojilerle donatılan fabrikanın montaj hattında 140’a yakın robot görev alıyor. Operasyonların yüzde 70’den fazlası kendi karar veren ve kendi kendine yöneten sistemlerden oluşuyor. Hatta tedarikçilerimizi bile yönetiyor. Üretimde kalite kontrol yüzde 100 tam otomatik görsel zekâ uygulamalarıyla yapılıyor. Yüksek otomasyon seviyesiyle fabrikada verimlilik yüzde 30 artıyor. Planlama, üretim ve teslimat sürelerinin kısalmasıyla değer zincirine de önemli katkı sağlanıyor.”

GÖRÜCÜ USULÜ DEĞİL

Öztürk, fabrikada toplanan tüm verilerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğini şu ilginç örnekle anlattı: “Bir çamaşır makinesini oluşturan parçalarda çok ufak sapmalar olabiliyor. Bu ufak sapmalar, lazer tarayıcılarla tespit ediliyor. Söz konusu sapmaya eşlik edebilecek en uygun parçalar yazılımlar sayesinde taranıyor ve bulunuyor. Dolayısıyla birbirine mükemmel şekilde eşlik edecek parçalar buluşmuş oluyor. Dolayısıyla üretim kalitesi maksimum seviyeye çıkıyor. Ben buna şöyle diyorum. Görücü usulüyle üretim yapmıyoruz. Mükemmel şekilde uyum sağlayacak eşleri bir araya getiriyoruz.”

DÜNYADA İLK 10'DA

FABRİKANIN, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından küresel ölçekte yapılan ‘Global Lighthouse Network’ seçmelerinde 2019’da ilk 10 fabrika arasına girdiğini ifade eden Öztürk, “Türkiye’deki mühendislerimizin geliştirdiği teknoloji-lerle donattığımız akıllı fabrika, verimliliği arttırıp maliyetleri düşürüyor” dedi.

KAPASİTE 2.2 MİLYON ADETE ULAŞACAK



ROMANYA’da Türkiye’den 80’den fazla tedarikçiyle çalıştıklarını anımsatan Öztürk, Arçelik’in yeni fabrikasının dünyanın ikinci büyük üreticisi konumundaki Türkiye beyaz eşya sanayisi için de önemli bir değer olduğunu belirtti. Öztürk, “Buradan tüm Avrupa’ya ve diğer Arçelik iştiraklerine ürünlerimizi sevk edeceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 2020’de 2.2 milyon adete ulaşacak. Şu anda 1 milyon civarında üretim var. 85 ülkeye ihracat yapacağız” dedi.

ENERJİYİ YAPAY ZEKÂ YÖNETİYOR



ÖZTÜRK, “Fabrikamızı kuş sürülerinin göç yollarını etkilemeyecek şekilde konumlandırdık. Enerji ve su tasarrufuyla düşük işletme maliyetli bir tesis inşa ettik. Ürün başına ortalama yüzde 28 daha az elektrik tüketiyor. Binanın enerji yönetimi yapay zekâda. Atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu toplama sistemi ile 450 hanenin yıllık tüketimine eş değer suyun geri kazanımını sağladığımz fabrikada enerji ihtiyacımızın yüzde 8’ini güneşten karşılıyoruz” dedi.