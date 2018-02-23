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Kemoterapi ilaçları satan 6 firmaya soruşturma

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
23.02.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:

Rekabet Kurumu, sağlık sektörü ile ilgili kritik bir soruşturma başlattı. Kemoterapi ilaçları için yapılan ihalelere katılan 6 firmanın danışıklı hareket ettiği iddia ediliyor. Kurul, ilk bulguların önemli olduğuna karar vererek soruşturma açtı.

Konu ile ilgili Rekabet Kurumu sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kemoterapi ilaç hazırlama ihalelerinde danışıklı hareket edildiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.01.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

*Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.,

*Santek Sağlık Turz. Teks. San. ve Tic. A.Ş.,

*Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.,

*Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.,

*İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.,

*Korulu Grup Sağlık Hizmet İnşaat Taahhüt Makina Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.
hakkında soruşturma açılmasına, 18-03/30-M sayı ile karar verdi.”

Etiketler: Santek Sağlık , Korulu Grup , Oncosem Onkolojik
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