Kemikten gelen ses

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet CAN
06.10.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Kemikten gelen ses

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Kemikten gelen ses

Kulaklıklar konusunda bildiklerinizi unutun. Kemik iletimli kulaklık modelleri kulağınızı kapatmadan müzik dinleyebilmenizi veya telefon görüşmeleri yapabilmenizi sağlıyor. En büyük artısı ise spor yapanların antrenmanları esnasında dış sesleri duyabilmesi.

Müzik dinlemek, film izlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için kullandığımız kulaklıklar, akıllı telefonların vazgeçilmez aksesuarlarının başında. Kulaklıklarda genellikle ya kulak içi ya da kulak üstü modelleri tercih ediyoruz. Şimdi anlatacağımız model ise her ikisi de değil. Çünkü kulağın dışına takılıyor. ‘Kemik iletimi’ yöntemiyle çalışan modellerden bahsediyoruz. En basit anlatımla ses titreşimleri, kulak zarına yakın bir kemiğe iletiliyor. Bu iletim sayesinde tıpkı geleneksel kulaklık takmış gibi sesleri duyabiliyoruz. Başka bir deyişle kulağınızı tıkamanıza gerek kalmıyor. Bu yeni teknolojinin en büyük faydası kulaklık takılıyken bile dış sesleri ayırt edebilmek. Özellikle bisiklete binmek veya koşmak gibi açık alanda yapılan sporlarda dışarıdan sesleri duyarak tehlikelerden uzak durulabiliyor. Yüzme antremanları yapanlarda hem kulaklık tıkacı kullanabiliyor hem de müzik dinleyebiliyor.

Kemikten gelen ses

EN POPÜLER MODEL

Kemik iletimli kulaklıklar konusunda en popüler markalardan biri AfterShokz. Şirketin geliştirdiği Trekz Titanium modeli ise teknolojik özellikleri bakımından dikkat çekiyor. Modelde yer alan ‘PremiumPitch+’ iletim teknolojisiyle temiz ses ve ayırt edilebilir bir bas sunuyor. Geliştirilen ‘OpenFit’ teknolojisi ile herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm çevresel sesli uyaranlara karşı farkındalık sağlanıyor. Konfor ve sağlam tutuşu da yoğun fiziksel aktivitelerde kullanıcıları rahatsız etmiyor. Ayrıca modelde ses komutları kontrol özelliği de yer alıyor. Pil durumu, cihaz eşleştirme, müzik çalma esnasında konuşarak size bildirimler AfterShokz’un modelinin özellikleri arasında. Paylaşılan bilgilere göre modelin şarj ömrü ise 6 saat sürekli müzik ve telefon görüşmesi yapmayı sağlıyor. 499 TL

TELEVİZYONLARA BAĞLANIYOR

Profesyonel modellerin arasında Panasonic’i geliştirdiği ‘RP-WFG20E-K’ modeli yer alıyor. Özellikle televizyon izlemek veya müzik dinlemek isteyenler için geliştirilen modelin bir iletici cihazı var. 1.5 metre kablo ile televizyona veya stereo sistemlerinin kulaklık girişine bağlanıyor. Bu sayede işitme modülüne kablosuz olarak bağlanabiliyor. Kulağa kolay oturan kontrol ünitesi sayesinde sağ ve sol kulak sesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz zaman çevredeki sesleri duyabiliyorsunuz. 1.580 TL

YÜZÜCÜLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Kemik iletimli kulaklıklar arasında dikkat çeken modellerden biri Winait şirketinin geliştirdiği ‘BH905’ modeli oldu. 10 metreye kadar su geçirmeyen model, özellikle yüzücüler için tasarlandı. Yüzücülerin kulak tıkaçlarıyla bu modeli kıllanabilmesi dikkat çeken detaylar arasında. Model akıllı telefonlardan bağımsız olarak kullanılabiliyor. 8 GB’lık bir müzik dosyası kaydetme kapasitesine sahip olan cihaz, bu sayede kullanıcıların yüzme antremanları boyunca kesintisiz müzik dinleyebilmesini sağlıyor. 619 TL

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İÇİN BİREBİR

Yeni nesil bu kulaklıklar artık telefon görüşmeleri için de kullanılmaya başlandı. Bu modellerden biri ‘Ally K8’ oldu. Telefon konuşmaları için kullanılan geleneksel bluetooth kulaklıklar gibi tek kucağa takılan modeli, kulağınızın üzerine yerleştiriyorsunuz. Kulak çevresindeki kemiğe ses iletiliyor ve bu sayede telefon konuşmalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı anda 2 telefon desteği de bulunan model, 6 saat konuşma süresi sunuyor. Tüm kontrolü üzerinde tek tuşla gerçekleştirilirken modelin ağırlığı ise 8 gram olarak belirtiliyor. 99.80 TL

Kemikten gelen ses

HEM GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ HEM KULAKLIK

En kullanışlı modellerin arasında ‘Zungle Panther’ yer alıyor. Güneş gözlüğünün içine entegre edilen kemik iletimli kulaklıklar sayesinde, kullanıcıların kulaklık taktığı şekilde belli olmuyor. Akıllı telefonlara Bluetooth 4.1 üzerinden bağlanan güneş gözlüğü aslında bildiğiniz kablosuz kulaklıkların yaptığı her şeyi yapıyor. Dahili mikrofonu ile gelen aramaları cevaplamaya izin veren Zungle’ı micro USB üzerinden şarj etmek gerekiyor. Gözlük tek şarjla sadece dört saat müzik çalabiliyorken, üzerinde tek bir kontrol düğmesi bulunuyor. Bu düğme sayesinde açıp kapayabilir, sesi ve şarkıları kontrol edebilirsiniz. 1.000 TL

FARKLI OLMAK İSTEYENLERE

En ilginç modeller arasında ‘BatBand’ olduğu tartışmasız. Diğer kemik iletimli kulaklıklardan farklı olarak kafaya bir bant gibi takılan BatBand, sesi kulağın üzerindeki kemik ile iletiyor. Bu yüzden dikkat çekmek isteyenler için birebir. Öte yandan model, kullanım teknolojisiyle de öne çıkıyor. Tamamen dokunmatik yan panele sahip olan model, bu sayede kullanıcıların gelen aramalara cevap vermesine ve müzik uygulamalarını kontrol etmesini sağlıyor. Modelin mikrofonu ise yine bu panellerin üzerinde yer aldığı için ayrı bir mikrofona ihtiyaç duyulmuyor. Şirketten paylaşılan bilgilere göre 4 saat müzik dinleme ve 6 saat konuşma süresi kadar şarj kapasitesi bulunuyor.
399 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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