Kemalpaşa’da TOKİ başvuruları başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKemalpaşa’da TOKİ başvuruları başlıyor
GeriEkonomi Kemalpaşa’da TOKİ başvuruları başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
05.03.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Kemalpaşa’da TOKİ başvuruları başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kemalpaşa’da TOKİ başvuruları başlıyor

TOKİ’nin Kemalpaşa’da inşası devam eden konutları için müracaatlar bugün itibariyle başlıyor. TOKİ tarafından Kemalpaşa'da yapımına başlanan 679 konut kısa bir süre sonra sahibini bulacak. Peki, TOKİ’nin Kemalpaşa konutları için başvuru şartları neler?

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, TOKİ'nin ilçede yapımı devam eden 2 bin 500 konutluk projenin ilk etabı için müjdeyi verdi. Uğurlu, 679 konut ve 22 iş yeri için yarından ibaren müracaat almaya başlayacaklarını açıkladı. Başkan Uğurlu, müracaatların 29 Mart 2019 tarihinde de sona ereceğini vurguladı. Başkan Uğurlu, "679 Konut, 22 işyeri, 16 derslikli ilkokul, 16 derslikli ortaokul, cami ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bizim ve Kemalpaşalı hemşerilerimizin hayallerinden biri olan TOKİ konutları için 5 Mart salı gününden itibaren belediyemizde oluşturduğumuz TOKİ Başvuru ofisinden hem vatandaşlarımız bilgilendirilecek hem de müracaatlar alınacak" diye konuştu.

'İKAMET ŞARTI'

TOKİ projesinin toplamda 2 bin 500 konuttan oluştuğunu belirten Başkan Uğurlu, "Ancak, TOKİ projeyi etap etap yaparak hayata geçirecek. Bu kapsamda projenin ilk etabı olan 679 konut, altyapı ve çevre düzenleme işi en kısa sürede tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Tabi bundan önce müracaatlar alınacak. Konutların satış fiyatları ve sözleşme imzalama işlemlerine ilişkin detaylar ileri bir tarihte belirlenecek ve ilan edilecek. Konut satın almak için başvuruda bulunanların Kemalpaşa ilçe sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olması veya ilçemiz nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. Kemalpaşa Belediyesi olarak açmış olduğumuz TOKİ Başvuru Ofisi'nden vatandaşlarımız daha detaylı bilgi alabilirler" diye konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kamu çalışanlarına müjde! İşte maaşlara gelecek fark zammı

Türk Hava Yolları'ndan 4 milyar lira kar

Merkez Bankası enflasyonu değerlendirdi

Karpuz satışları başladı! İşte fiyatı