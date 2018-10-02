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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.10.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Kemaliye’de ’sakin şehir’ adaylığı sevinci

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Kemaliye’de ’sakin şehir’ adaylığı sevinci

İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı’nda, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin ’sakin şehir’ adayı olması, büyük sevinçle karşılandı. Uzun zamandır ilçeyi kültür ve doğa turizmi şehri yapmak için uğraştıklarını ifade eden Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, en yüksek puanı tutturacaklarını söyledi.

İTALYA’da 1999 yılında kurulan, ’sakin’ felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği’ne Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ile birlikte Türkiye’deki üye sayısı 15’e yükselecek. Üç yıl süren hazırlık ve 54 kriterin yerine getirilmesinin ardından İtalya’nan Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı’nda Kemaliye de aday gösterildi.

’Sakin şehir’ için aday olmaktan dolayı sevinçli olduklarını ifade eden Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, "10 yıldır Kemaliye’nin bir kültür ve doğa turizmi şehri olması için uğraşıyoruz, bunda da başarılı olduk. Artık 141 tur firması Kemaliye’ye gelmeye başladı. Biz bundan heyecanlanarak, kendimizi yurt dışında da tanıtarak 3 yıldır ’sakin şehir’ olmak için hazırlıklar yaptık. Gerekli olan 54 kriteri tamamladık ve dosyamızı geçen yıl Seferihisar Belediyesi’ne sunduk. Bu da İtalya’daki toplantıda kabul edildi. Türkiye’nin 15’nci ’sakin şehir’ belediyesi olduk gibi. Dünya genelinde 212 şehir var, İnşallah bunlardan bir tanesi de biz olacağız. Kemaliye’yi kültürel değerleriyle, doğasıyla Karanlık Kanyonu’yla yaşam tarzıyla Türkiye’nin ’sakin şehirleri’ arasında en yüksek puanı tutturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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