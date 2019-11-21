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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Kekik alan artık türünü de bilecek

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Kekik alan artık türünü de bilecek

Kekik etiketlerinde, bu baharatın ismiyle birlikte ait olduğu bitki cinsi adı da belirtilecek. Zahter olarak bilinen karabaş kekik ile yeşil karabiber de tanımlanarak ilk defa baharat mevzuatına eklenecek.

Kekik baharatının etiketinde artık ürün adıyla birlikte ait olduğu cins adı de yer alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı baharatların tekniğine uygun şeklide üretilmesi, işlenmesi ve piyasaya arz edilmesine yönelik süreçleri düzenleyen Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği'nde değişkilik yapmaya hazırlanıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ taslağıyla, baharat tanımlamaları ve sınıflamaları da yeniden belirleniyor. Buna göre, karabiber, beyaz biber, karabiber ve yeşil karabiber olmak üzere çeşitlere ayrılırken, yeşil karabiber tanımı da ilk defa mevzuatta yer alıyor. Buna göre, yeşil karabiber, bu türe giren bitkilerin meyvelerinin yeşil halde toplanıp kontrollü şartlarda tekniğine uygun kurutulmasıyla elde edilen yeşil renkte olabilen yüzeyleri buruşuk tane halini temsil edecek.
Taslakla kırmızıbiber, pul kırmızıbiber ve isot tanımları ayrı ayrı baharat olarak belirtilmek yerine kırmızıbiber başlığı altında toplanıyor. Zahter (karabaş kekik) de tanımlanarak ilk defa mevzuata ekleniyor.

Ülke için önemli bir ihraç ürünü olan ve çoğunluğu Denizli'de olmak üzere kültürel yetiştiriciliği yapılan Origanum cinsi kekikler de kekik tanımı içerisine alınıyor. Kekik için aromatik yönden zenginliğini gösteren uçucu yağ miktarı yüzde 1'den yüzde 1,5'a çıkarılıyor. Sater baharatı da ayrı bir başlık olmaktan çıkarılarak, kekikler kapsamına alınıyor. Bu ürünün etiketinde, ürün adı olarak "kekik" ibaresiyle birlikte ait olduğu cins adı (origanium, thymus, coridothymus, satureja) belirtilecek.

MUSKATA İSİM AYARI

Sumak türüne giren bitkilerin kapsamı da taslakla genişletiliyor. Hintcevizi de mevzuatta artık muskat (küçük Hindistan cevizi) adıyla yer alacak.
Reyhan da fesleğen kapsamında değerlendirilirken, bu baharatın yeşil renk yanında mor renk de olabileceği belirtiliyor.

Taslakla, baharatların yabancı madde, rutubet, buruşukluk ve yağ miktarı gibi kimyasal özellikleri de düzenlendi. Taslakta, tanımlaması yapılan baharat dışındaki ürünlerin, baharat amaçlı kullanımına dair değerlendirme Bakanlıkça yapılacak. Bakanlık gerekli görmesi halinde bu ürünler için detaylı risk değerlendirmesi gerçekleştirecek.

İlgili kesimlerin görüşüne sunulan taslak, üreticiler, tüketiciler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alındıktan ve gelen görüşler değerlendirildikten sonra yayımlanacak.

Sektör temsilcileri, yayımı tarihinden itibarine üç yıl içinde düzenlemenin hükümlerine uyacak.

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