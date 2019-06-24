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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.06.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Kefe Yaylası ziyaretçilerini bekliyor

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Kefe Yaylası ziyaretçilerini bekliyor

DENİZLİ’de Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl yenileyerek modern hale getirdiği Kefe Yaylası’nda kamp sezonu açıldı.

Serinhisar’ın Yatağan Mahallesi’ndeki 1350 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası, yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini bekliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını tamamladığı Kefe Yaylası’ndaki 171 bin metrekarelik alanda restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı bulunuyor. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yayla özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyenlerin alternatifi olacak.

Kefe Yaylası ziyaretçilerini bekliyor
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Kefe Yaylası’nın sadece Denizlilileri değil, başta çevre iller olmak üzere pek çok kentten misafir ağırladığını söyledi. Denizli’nin yayla kültürü ve yayla turizminin merkez noktalarından biri olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Kentimizin önemli güzelliklerinden biri olan Kefe Yaylası, geçen yıl yaptığımız düzenlemelerle modern bir hal aldı. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yeni sezonda da hizmet etmeye başladık. Yayla turizminin Batı Anadolu’da en önemli merkezlerinden biriyiz. Başta hemşerilerim olmak üzere tüm misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyor, bu eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum" dedi.

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