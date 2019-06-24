Kefe Yaylası ziyaretçilerini bekliyor
DENİZLİ’de Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl yenileyerek modern hale getirdiği Kefe Yaylası’nda kamp sezonu açıldı.
Serinhisar’ın Yatağan Mahallesi’ndeki 1350 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası, yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini bekliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını tamamladığı Kefe Yaylası’ndaki 171 bin metrekarelik alanda restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı bulunuyor. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yayla özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyenlerin alternatifi olacak.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Kefe Yaylası’nın sadece Denizlilileri değil, başta çevre iller olmak üzere pek çok kentten misafir ağırladığını söyledi. Denizli’nin yayla kültürü ve yayla turizminin merkez noktalarından biri olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Kentimizin önemli güzelliklerinden biri olan Kefe Yaylası, geçen yıl yaptığımız düzenlemelerle modern bir hal aldı. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yeni sezonda da hizmet etmeye başladık. Yayla turizminin Batı Anadolu’da en önemli merkezlerinden biriyiz. Başta hemşerilerim olmak üzere tüm misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyor, bu eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum" dedi.
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