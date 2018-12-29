Kedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı!
GeriEkonomi Kedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
29.12.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Kedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı!

Boğazın gözde yalılarından biri daha satışa çıkarıldı. 1850 yılı yapımı yalı ikinci derecede tarihi eser konumunda. 6500 metrekare büyüklüğü sahip Kedili Yalı (Fatma Yaşa Yalısı) için belirlenen bedel 95 milyon TL.Bir rivayete göre padişahın ressamı,kedileriyle bu yalıda yaşıyormuş,diğer rivayete göre ise bir öğretmen ailesi ile bu yalıda kedileri ile yaşamış.Yalı sarayların tam karşısında ,Kuzguncuk'ta tüm boğaza hakim konumu ile ilgi görüyor.

YURTİÇİ ve yurtdışından çok sayıda ünlü ismin ilgi gösterdiği satışa konu yalılardan biri daha satışa çıkarıldı. 180 derece boğaz manzarası olan yalı ikinci eser tarihi eser niteliğinde. Satış bedeli 95 milyon TL olarak açıklanan yalının sahibinin kim olduğu ise açıklanmadı. Bodrum ile birlikte toplam 4 katlı olan yalının rıhtım uzunluğu ise 11 metre olarak açıklandı.

Kedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı


İKİ KÖPRÜ ARASINA YOĞUN İLGİ
Anılan yalının satış sürecini başlattıklarını aktaran Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "İstanbul Boğazı'nda yer alan en pahalı yalılar, iki boğaz köprüsü arasındaki hareketli alanda yer alıyor. Çünkü bu alan, Boğaz'ın en aydınlık ve en hareketli bölgesi… Bu nedenle de tercihler buraya yoğunlaşıyor. En ucuz yalılar ise Sarıyer'in Karadeniz'e açılan ve geceleri karanlık manzaralı kısmında konumlanan yalılar oluyor” şeklinde konuştu.

Kedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı


BİLİNMESİNİ İSTEMİYORLAR
Yalı satışlarının sebeplerinin, aile üyeleri arasındaki miras paylaşımından, maddi güçlüklere değin geniş bir yelpazede yer aldığına işaret eden Başaran “Yalı satışlarında en temel husus gizlilik ilkesi… Bunun iki nedeni var. Çünkü bir yalının satışının duyulması satan ailenin işlerinin kötü gittiği izlenimini de yaratabiliyor. Alıcı da dikkat çekmemek için satışın gizli yapılmasını isteyebiliyor” dedi.

34 YALI EL DEĞİŞTİRDİ
Boğaz’da 660 yalı bulunuyor. Bu yalıların 366’sı tarihi eser niteliğinde. Son 11 yılda 34 yalı el değiştirdi. En çok yalının satışa çıktığı bölgeler ise 6'şar yalı ile Yeniköy ve Kanlıca…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle