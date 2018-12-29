Kedili Yalı 95 milyon liraya satışa çıkarıldı!
Boğazın gözde yalılarından biri daha satışa çıkarıldı. 1850 yılı yapımı yalı ikinci derecede tarihi eser konumunda. 6500 metrekare büyüklüğü sahip Kedili Yalı (Fatma Yaşa Yalısı) için belirlenen bedel 95 milyon TL.Bir rivayete göre padişahın ressamı,kedileriyle bu yalıda yaşıyormuş,diğer rivayete göre ise bir öğretmen ailesi ile bu yalıda kedileri ile yaşamış.Yalı sarayların tam karşısında ,Kuzguncuk'ta tüm boğaza hakim konumu ile ilgi görüyor.
YURTİÇİ ve yurtdışından çok sayıda ünlü ismin ilgi gösterdiği satışa konu yalılardan biri daha satışa çıkarıldı. 180 derece boğaz manzarası olan yalı ikinci eser tarihi eser niteliğinde. Satış bedeli 95 milyon TL olarak açıklanan yalının sahibinin kim olduğu ise açıklanmadı. Bodrum ile birlikte toplam 4 katlı olan yalının rıhtım uzunluğu ise 11 metre olarak açıklandı.
İKİ KÖPRÜ ARASINA YOĞUN İLGİ
Anılan yalının satış sürecini başlattıklarını aktaran Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "İstanbul Boğazı'nda yer alan en pahalı yalılar, iki boğaz köprüsü arasındaki hareketli alanda yer alıyor. Çünkü bu alan, Boğaz'ın en aydınlık ve en hareketli bölgesi… Bu nedenle de tercihler buraya yoğunlaşıyor. En ucuz yalılar ise Sarıyer'in Karadeniz'e açılan ve geceleri karanlık manzaralı kısmında konumlanan yalılar oluyor” şeklinde konuştu.
BİLİNMESİNİ İSTEMİYORLAR
Yalı satışlarının sebeplerinin, aile üyeleri arasındaki miras paylaşımından, maddi güçlüklere değin geniş bir yelpazede yer aldığına işaret eden Başaran “Yalı satışlarında en temel husus gizlilik ilkesi… Bunun iki nedeni var. Çünkü bir yalının satışının duyulması satan ailenin işlerinin kötü gittiği izlenimini de yaratabiliyor. Alıcı da dikkat çekmemek için satışın gizli yapılmasını isteyebiliyor” dedi.
34 YALI EL DEĞİŞTİRDİ
Boğaz’da 660 yalı bulunuyor. Bu yalıların 366’sı tarihi eser niteliğinde. Son 11 yılda 34 yalı el değiştirdi. En çok yalının satışa çıktığı bölgeler ise 6'şar yalı ile Yeniköy ve Kanlıca…
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