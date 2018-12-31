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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.12.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu

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Keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, keçiboynuzu pekmezi yapıp satarak evine ekonomik katkı sağlıyor. Mahalle halkı imece usulüyle bir araya gelip Ağustos ayı boyunca topladıkları keçiboynuzundan Aralık ayında pekmez üretimine başladı.

KÖYLÜ kadınlar ortalama 80-100 kilogram arasında ürettiği keçiboynuzu pekmezinin kilogramını 30 liradan satışa sunuyor. Ağustos ayında toplanan keçiboynuzunun pekmez yapılması için Aralık ayına kadar bekletilmesinin sebebi ise soğuk havanın verdiği kalite.

Keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu

Ağustos ayının 15'inden sonra keçi boynuzunu topladıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "Kasım-Aralık ayında ise pekmez yapmaya başlıyoruz. Topladığımız zaman hemen pekmez yapılmaz. Çünkü sıcaklarda pekmez ekşi olur. Ekşi olmaması için Kasım-Aralık ayını bekleriz. Havalar serinleyince yapıyoruz" dedi.

Keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu

KAZANLARDA 7-8 SAAT KAYNATILIYOR

Toplanan keçiboynuzundan yarı yarıya pekmez elde eden kadınlar kilogramını 30 TL'den sattıkları pekmez için keçiboynuzunu ezdikten sonra suyun içinde üç gün bekletiyor. Şırasını keten çuvallarda süzüp kaynatıyorlar. Kaynayan şırayı kazanlarda bir saat durduktan sonra dinlenmeye alan kadınlar şırayı yeniden süzüp süreyle 7-8 saat tekrar kaynatıp pekmez haline dönüştürüyor. Aksekili kadınlar ortalama 50-60 kilo keçi boynuzundan 20 kilo pekmez çıkartıyor.

Keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu

 KOMŞULARLA YARDIMLAŞARAK YAPILIYOR

Komşularla birlikte 3-4 aile bir araya gelip yardımlaşarak pekmez yaptıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "Komşularımıza sırayla bir araya gelerek keçi boynuzlarını elde çekiçle döverek eziyoruz. Keçi boynuzunu makinelerde çekmiyoruz. Makinede çekilen pekmez iyi olmaz. Çünkü ince çekiliyor. Biz bunları döverek yapıyoruz. Çünkü elde kırılan keçi boynuzunun pekmezine paha biçilmez. Çok lezzetli oluyor. Hepimizin hazır müşterileri var, pekmezin yapılacağı tarihleri bekliyorlar" dedi.

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