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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

KDV'de yeni dönem başlıyor

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KDV'de yeni dönem başlıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbal, "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" dedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 14’üncü Türkiye Vergi Kongresi’nin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Ağbal, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren KDV düzenlemesinin önemli kolaylıklar getirdiğine vurgu yaparak, "Bugün KDV Kanunu değişikliği Resmi Gazetede yayınlandı. TBMM’nin kabul ettiği kanun tasarısını Cumhurbaşkanımız onayladı. KDV ile ilgili çok önemli düzenlemeler içeren bu kanun tasarısı hayata geçmiş oldu. Burada özellikle mükellefler üzerinde yük oluşturan birçok uygulama kaldırıldı. Küçük işletmelere özellikle esnafımıza yönelik KDV uygulamaları bakımından önemli kolaylıklar getirildi. Daha basit bir KDV uygulamasıyla karşı karşıya kalacaklar. Esnafımız bundan sonra KDV’sini beyannamesini verdiği aydan itibaren değil ondan sonraki iki ay sonra ödeyecek. Bu düzenleme gerek yatırımı, gerek üretimi, istihdamı, gerekse de ihracatı teşvik etmek mamacıyla getirdiğimiz birçok düzenlemenin yanında toplumsal kesimi ilgilendirmesi bakımından da önemli" diye konuştu.

"EKONOMİDEKİ CANLANMA DEVAM EDİYOR"
Ekonomideki canlanmanın devam ettiğini ifade eden Maliye Bakanı Ağbal, ilk çeyreğe ilişkin gelen göstergelerin olumlu yönde seyrettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında orta vadeli programda yüzde 5.5 oranında bir büyüme öngördük. İlk çeyreğe ilişkin gelen öncü göstergeler işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Ekonomideki canlanma devam ediyor. Bir taraftan ekonomideki canlanmayı önemsiyoruz diğer taraftan ekonominin istikrarı bu büyümenin sürdürülebilirliği ve istikrarı da en az onun kadar önemli. Bu konularda da hükümet olarak ekonomiyle ilgili orta ve uzun vadede ekonomimizi ileriye taşıyacak, ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştıracak birçok çalışmayı yaptık yapmaya da devam ediyoruz".

"KİMSE OYUN KURMAYA KALKMASIN"
Türkiye ekonomisinin zor günler geçirmesine rağmen son derece kıymetli bir büyüme trendi yakaladığına işaret eden Bakan Naci Ağbal, "Kimse ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmasın. Kimse ekonomiyle ilgili Türkiye’nin potansiyelini göz ardı eden, bakın 2017 yılı başında karşı karşıya kaldığımız durumu hatırlayın. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ekonomiyle ilgili beklentiler neydi, darbe girişimi sonrası alınan kararlar ekonominin sağlam yapısı sayesinde bugün geldiğimiz noktaya bakın; 7.4 oranında büyüme 1.6 milyon istihdam ve genele yayılan ekonomide bir büyüme. Bu büyüme birçok açıdan son derece kıymetlidir. Birçok ülkenin hala büyüme konularında sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Türkiye ekonomisi bütün iç ve dış risklere karşı bu performansı gösteriyorsa bunu da herkesin takdir etmesi lazım. Olumsuz bir takım söylemler; olumsuz bir takım haberler, kasıtlı bir takım spekülasyonlar üzerinden de kimse Türkiye ekonomisiyle ilgili bir oyun kurmaya kalkmasın. Türkiye ekonomisi bütün bu meydan okumaların üzerinden geçti" açıklamasında bulundu.

"DÜZENLEMELER DEVAM EDECEK"
Enflasyonun tek haneli seviyelere çekilmesi için düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini belirten Naci Ağbal, "Enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gelmesi konusu hükümetimiz açısından son derece önemli. Yatırımın, üretimin önünde engel oluşturacak maliyetlerin aşağı çekilmesi konusunda hükümet olarak son derece önem veriyoruz. 2018 yılında da Türkiye ekonomisi gerek büyümede, gerek istihdamda, aldığımız alacağız tedbirlerle enflasyonda ve gerekse de cari açığın aşağı çekilmesinde yapacağımız düzenlemeler çerçevesinde 2018’i de iyi noktada bitirecek. Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar tek bir eksen üzerinde oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahibi olduğu potansiyel büyüme oranını destekleyeceğiz diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek bütüncül kararları da birlikte alacağız" dedi.

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