KDV müjdesi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Katma Değer Vergisi’nde (KDV) önemli değişikliğe gidileceğini belirterek, vatandaşa Maliye’de biriken KDV’lerinin iade edileceğini, 3 ay içinde iade edilmeyen KDV’ler için de faiz işletileceğini söyledi. Esnafın KDV’sinin de hasılat üzerinden hesaplanacağını ve ödemesinin de 2 ay sonra olacağını kaydeden Yıldırım, partisinin dünkü Meclis grubunda, hazırlanan tasarıya ilişkin şu bilgileri verdi:

- 50 yıllık bir reformu hayata geçirecek katma değer vergisi ve bazı kanunlarda düzenleme yapan tasarıyı Meclis’e gönderiyoruz. Bu son 33 yılda uygulanan kanunda, reform niteliğinde değişiklik yapıyor.

- Meclise sunacağımız bu tasarıda, 100’e yakın madde var. Bu tasarı, yasalaştığı takdirde vatandaşın Maliye’de biriken KDV’leri artık iade edilecek. Vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak. Bir takvime göre bunlar ödenecek. Eğer KDV iadesini ödemezse 3 aydan sonra faiz işleyecek. Dolayısıyla vatandaşın mağduriyeti giderilmiş olacak.

- Küçük esnafa da KDV konusunda iki önemli kolaylık getireceğiz. Hasılat esaslı vergileme sistemine geçilecek. Esnaf artık satış hasılatı üzerinden makul bir KDV hesaplayacak, bunun dışındaki teferruatlarla uğraşmayacak. Küçük esnaf KDV’sini beyan ettikten sonra ödemeyi de iki ay sonra gerçekleştirecek. Bu durum esnafa ciddi bir kolaylık getirecek.

- İmalat ve ihracatçıların ihraç ettikleri mallardan alacakları, KDV’nin kapsamını ve miktarını da genişletiyoruz. Böylece ihracatçılarımız yüklendikleri KDV ve diğer KDV’leri de alabilecekler. İş yükünü dikkate alarak yeminli mali müşavirlerinin yanı sıra serbest mali müşavirlere de KDV raporu düzenleme imkanı getiriyoruz.”

İSTİHDAM ARTIŞINDA STAJYER KURSİYER YOK

BAŞBAKAN Yıldırım, istihdam artışına kursiyer ve stajyerlerin neden olduğu iddialarına da yanıt verdi. Yıldırım, “2017’de istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyon ilave istihdam sağlanmıştır. Bu başarıyı bir türlü kabullenemeyenler, istihdam artışını stajyerlere, kursiyerlere bağlamayı da ihmal etmediler. Bu istihdam artışının hiçbir yerinde stajyerler ve kursiyerler yoktur. Tamamen sosyal güvenlik kurumunun kayıtlı rakamlarıdır. Eğer onları da okumadıysanız, onları da gönderelim” dedi.

DEVLET EKONOMİDEN ÇEKİLMELİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Devletin mutlaka ekonomiden çekilmesi lazım. Ticaretten çekileceğiz, bütün özel sektörün yaptıklarını da onlara vereceğiz” diye konuştu. Yıldırım, Ankara Ticaret Odası’nın Olağan Meclis Toplantısında özetle şunları söyledi: “Devletin mutlaka ekonomiden çekilmesi lazım. Geçmişte lazımdı, Cumhuriyet kuruldu, bütün genç nüfusu yitirmişiz, doğrusu yapılmış. Şimdi ona lüzum yok. Türkiye’de özel sektör 9 yatırım yapıyorsa, devlet 1 tane yapıyor. Türkiye’de kalkınmanın gerçek kahramanları sizlersiniz. Devlet ekonomiyle uğraşamaz, ticaretle uğraşamaz” dedi. Moral değerleri yıpratmak için boş durmayan çevrelerin olduğunu dile getiren Yıldırım şöyle devam etti: “Darbe oldu felaket tellalları yarışa başladı. Not indirme yarışına girdiler. 2017’de işte ‘Türkiye iflas edecek, krize girecek.’ Niye, hedefleri Cumhurbaşkanlığı referandumunun geçmemesi. Şimdi de Türkiye dar boğaza girecek, şöyle olacak böyle olacak. Biz özel sektörümüze, milletimize, ekonomimize güveniyoruz, kim hangi silahıyla gelecekse buyursun.” Gizem KARAKIŞ/ANKARA