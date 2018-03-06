KDV kanunu ile ilgili komisyon görüşmeleri gelecek haftaya kaldı

Komisyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tasarının görüşmelerine 13 Mart Salı günü başlanacak. Yetkililer, erteleme nedeninin aynı anda TBMM Genel Kurulu'nda torba yasa tasarısının görüşülmesi olduğunu kaydetti.

Tasarıyla genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerden vergi alınmayacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun vergi indirimiyle ilgili maddesinde düzenlemeler de öngören tasarı, Bakanlar Kuruluna, vergi indirimiyle ilgili 12 aylık süreyi sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi'nin kaynağına göre 24 aya kadar uzatabilme ya da tekrar kanuni seviyesine indirebilme yetkisi veriyor.