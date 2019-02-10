KDV indirimleri, bahçe mobilyasına talebi arttırdı
Son dönemlerde mobilya sektörünü canlandırmaya yönelik KDV indirimi ve enflasyonla topyekûn mücadele kampanyası bahçe mobilyası sektörünü de canlandırdı.
Bu alanda indirimler sonrası tüketicilerin dayanıklı ahşap ürünlere yöneldiğini anlatan TeakConcept yetkilileri, “Bahçe mobilyasında son dönemdeki hareketlilikte, tüketicinin sağlıklı ürün arayışı ve dayanıklılık etkili oldu. Bu na bir de KDV indirimi ve enflasyonla topyekûn mücadele kampanyası eklenince satışlar yüzde 20 oranında arttı. Bugün konut sahiplerinden butik otellere, 5 yıldızlı tesislerden restoranlara kadar birçok işyeri sahibi mobilyalarını yeniliyor. Biz de bu talebi karşılamak için daha önceden önemli yatırımlar yapmıştık. Dominik Cumhuriyeti’nde 22 milyon metrekare teak (tik) ağacı ormanını dört yıl önce kiralayarak sektöre giriş yaptık. Tik ağacı, hem ısı hem de nem farkına uyum sağlayan bahçe ve dış mekan mobilya ürünleriyle sektöre ivme kazandırdı” dedi.
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