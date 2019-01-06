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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.01.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi

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KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi

Geçen yılın son aylarında başlatılan KDV indiriminin 3 ay uzatılması, Türkiye'de mobilya üretiminin önemli kentlerinden Kayseri'de memnuniyetle karşılandı.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay Sabuncu, KDV indirimiyle piyasada canlanma yaşandığını ve mobilya üretiminin hızlandığını söyledi.

Türkiye ekonomisine çeşitli alanlarda katkı sağlayan kentlerden Kayseri, özellikle mobilya sektöründeki büyüklüğüyle biliniyor. Mobilyada ünlü markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri'den Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına mobilya ihracatı gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 2 ay önce mobilyada başlayan KDV indiriminin yeni yılda 3 ay daha uzatılması, sektörün hem yüzünü güldürdü hem de beklentisini artırdı.

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminin mobilya üreticilerini sevindirdiğini söyledi.
Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu belirten Sabuncu, "KDV indirimini 2018 yılında hükümetimizden talep ediyorduk. Bunun 2018 yılının son döneminde bile gerçekleşmiş olması biz mobilyacıları sevindirdi çünkü döviz kurlarındaki artıştan dolayı mobilya sektörü bir daralma içerisine girdi.

KDV'deki indirim, yılın son 45 günlük zaman dilimi içerisinde yıl sonu hedeflerimizi tutturacak bir seviyeye getirdi." dedi.

"HEM İSTİHDAMA HEM DE EKONOMİNİN CANLILIĞINA KATKI SAĞLAYACAK"

Sabuncu, KDV indiriminin 2018 yılında ciddi bir hareketlenmeye neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Satışlarda 2017 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30-35 oranında bir artış oldu. Bu durum bizim açımızdan yılın son çeyreğinde sevindirdi. Yetkililere, bize 2019 yılında da bu sevinçli haberi verdikleri için teşekkür ederiz. Bu durumun sektörümüzü daha iyi noktalara taşıyacağını bu hareketliliğin hem istihdama hem de ekonominin canlılığına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 50'si Kayseri'de gerçekleşiyor. İstihdamın en yoğun olduğu şehir Kayseri'dir. Mobilyadaki KDV indirimi bir canlılığa vesile oldu, üretim hızlandı, işlerimiz açıldı."

Sabuncu, yeni yılda da devam edecek KDV indiriminin birçok sektörde olduğu gibi mobilyacılara da nefes aldıracağını söyledi.

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