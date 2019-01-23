KDV iadeleri için çalışılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKDV iadeleri için çalışılıyor
GeriEkonomi KDV iadeleri için çalışılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

KDV iadeleri için çalışılıyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
KDV iadeleri için çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına müjdeyi verdi. TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası’nda 3.5 saat iş dünya-sını dinleyen Erdoğan, KDV iadesi talebine karşılık “KDV iadeleri ödenebilir” mesajı verdi. Bakan Berat Albayrak da bu konuda yaptıkları çalışmayı kısa sürede sonuç-landıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şûrası’nda KDV iadeleri için çalışma yapıldığını açıkladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, şuranın basına kapalı bölümünde, iş dünyasının KDV iadelerinin bir takvimde ödenmesi, nakit ödemelerin ardından kalan kısım için devlet tahviliyle ödeme yapılmasını istemesini değerlendiren Erdoğan, “KDV iadeleri ödenebilir” mesajını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, bu konuda yaptıkları çalışmayı kısa sürede sonuçlandıracaklarını söyledi.

3.5 SAAT SÜRDÜ

Önceki gün TOBB İkiz Kuleleri’nde yapılan şura, 14.30’da başladı ve akşam 18.00’a kadar sürdü. Açılış konuşmalarının ardından basına kapanan toplantının tümünde tüm ekonomi bakanları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı. Toplantıya ekonomi bakanlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Konsey başkanları ve 7’er bölgeyi temsilen tüm konuşmacılara 5’er dakika süre verildi. Ancak ilk konuşmacı Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran konuşmasını 6 dakikada bitirince, konuşma süreleri de otomatikman birer dakika artırıldı. Devamında ise, bazı iş insanları da söz alarak talep ve dileklerini dile getirdi. Toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri, şura boyunca gündeme getirilen konuların bazılarının gündeme alındığı ve verimli bir toplantı olduğunu bilgisini verdi. İş dünyası temsilcileri, Erdoğan’ın sorunların bir kısmının hızla çözülebileceğini belirtmesinin de kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Toplantı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlardan notlar aldığını vurgulayan katılımcılar, toplantının bitiminde de hızla çözülebilecek konuların kendilerine aktarıldığını ifade etti. Toplantının kapanış bölümünde gelen taleplerden biri olan yılın ilk 6 ayına ilişkin SGK primlerinin bir yıl ertelenmesi konusunun çalışılabileceğini söyleyen Erdoğan bu konuda önce rakamların çıkarılması gerektiğini ve buna göre de bir karar alınabileceğini ifade etti.

KDV iadeleri için çalışılıyor

TARIMSAL ENERJİ

İş dünyasının gündeme getirdiği talepler arasında tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin fiyatının düşürülmesi de yer aldı. Erdoğan bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le konuşarak bilgi verdi. İş dünyasının istediği rakamlara maliyetler nedeniyle inilemeyeceğini belirten Erdoğan, ancak mevcut rakamlar üzerinden indirim yapılabileceğini belirtti ve arada bir rakamda buluşulması için çalışılmasını istedi.

SÜLEYMANİYE SEFERLERİ

Yakın zamanda İstanbul-Süleymaniye seferlerinin başlayacağını kaydeden Erdoğan, kamu alımlarında yerli malı tercih edilmesi konusunda ise artık nihai sonuç alınacak bir çalışma yürütüleceğini kaydetti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bazı sektörlerde hızlı kararlar alınması gereken sorunlar olduğunu belirtilmesi üzerine ise Erdoğan, kısa sürede TOBB sektörel Şûrasının toplanabileceğini belirtti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da, salondan istihdamı artırılmasını istedi. Erdoğan, “Tekrar bir istihdam seferberliği yapın ve illerinizi harekete geçirin. Daha önce yapılan istihdam seferberliği olumlu sonuç verdi” sözleriyle, istihdamı artırma için iller bazında söz aldı.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Soylu'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" uyarısı

Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski "yavaşlama"

Dev şirket 1,000 kişiyi işe alacak

Dünya devi Mastercard'a rekor ceza