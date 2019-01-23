KDV iadeleri için çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şûrası’nda KDV iadeleri için çalışma yapıldığını açıkladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, şuranın basına kapalı bölümünde, iş dünyasının KDV iadelerinin bir takvimde ödenmesi, nakit ödemelerin ardından kalan kısım için devlet tahviliyle ödeme yapılmasını istemesini değerlendiren Erdoğan, “KDV iadeleri ödenebilir” mesajını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, bu konuda yaptıkları çalışmayı kısa sürede sonuçlandıracaklarını söyledi.

3.5 SAAT SÜRDÜ

Önceki gün TOBB İkiz Kuleleri’nde yapılan şura, 14.30’da başladı ve akşam 18.00’a kadar sürdü. Açılış konuşmalarının ardından basına kapanan toplantının tümünde tüm ekonomi bakanları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı. Toplantıya ekonomi bakanlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Konsey başkanları ve 7’er bölgeyi temsilen tüm konuşmacılara 5’er dakika süre verildi. Ancak ilk konuşmacı Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran konuşmasını 6 dakikada bitirince, konuşma süreleri de otomatikman birer dakika artırıldı. Devamında ise, bazı iş insanları da söz alarak talep ve dileklerini dile getirdi. Toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri, şura boyunca gündeme getirilen konuların bazılarının gündeme alındığı ve verimli bir toplantı olduğunu bilgisini verdi. İş dünyası temsilcileri, Erdoğan’ın sorunların bir kısmının hızla çözülebileceğini belirtmesinin de kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Toplantı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlardan notlar aldığını vurgulayan katılımcılar, toplantının bitiminde de hızla çözülebilecek konuların kendilerine aktarıldığını ifade etti. Toplantının kapanış bölümünde gelen taleplerden biri olan yılın ilk 6 ayına ilişkin SGK primlerinin bir yıl ertelenmesi konusunun çalışılabileceğini söyleyen Erdoğan bu konuda önce rakamların çıkarılması gerektiğini ve buna göre de bir karar alınabileceğini ifade etti.

TARIMSAL ENERJİ

İş dünyasının gündeme getirdiği talepler arasında tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin fiyatının düşürülmesi de yer aldı. Erdoğan bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le konuşarak bilgi verdi. İş dünyasının istediği rakamlara maliyetler nedeniyle inilemeyeceğini belirten Erdoğan, ancak mevcut rakamlar üzerinden indirim yapılabileceğini belirtti ve arada bir rakamda buluşulması için çalışılmasını istedi.

SÜLEYMANİYE SEFERLERİ

Yakın zamanda İstanbul-Süleymaniye seferlerinin başlayacağını kaydeden Erdoğan, kamu alımlarında yerli malı tercih edilmesi konusunda ise artık nihai sonuç alınacak bir çalışma yürütüleceğini kaydetti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bazı sektörlerde hızlı kararlar alınması gereken sorunlar olduğunu belirtilmesi üzerine ise Erdoğan, kısa sürede TOBB sektörel Şûrasının toplanabileceğini belirtti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da, salondan istihdamı artırılmasını istedi. Erdoğan, “Tekrar bir istihdam seferberliği yapın ve illerinizi harekete geçirin. Daha önce yapılan istihdam seferberliği olumlu sonuç verdi” sözleriyle, istihdamı artırma için iller bazında söz aldı.