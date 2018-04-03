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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.04.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

KDV borcuna 60 ay taksit imkanı

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KDV borcuna 60 ay taksit imkanı

﻿Likiditeyi artıracak önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV’nin de alınacağı belirtiliyor.

TBMM’de kabul edilen KDV yasasında devreden KDV’nin 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesini öngören düzenlemeden vazgeçen Maliye Bakanlığı’nın, birikmiş KDV alacaklarına ödeme kolaylığına hazırlandığı öğrenildi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre zor durumda olan ancak vergiye uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV’nin de alınacağı belirtiliyor.

Piyasada yaşanan nakit sıkışıklığın aşılması için çeşitli önlemler alan ekonomi yönetimi, birikmiş vergi borçlarının ödenmesini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Bu noktada ilk adımın KDV alacakları için atılması bekleniyor.

Şirketlerin devreden KDV alacaklarının 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesine ilişkin düzenlemeden, son dakika verilen önergelerle vazgeçilmişti. Tasarı kamu oyuna ilk duyurulduğunda, reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenlemenin, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması olduğu kaydedilmişti.

KDV BORÇLARINA DA TECİL SÜRESİ UZUYOR
Şubat ayında yapılan vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarına 60 aya kadar tecil imkanı getirilen düzenlemenin kapsamına KDV borçları da dahil edilecek. 25 Şubat 2018’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan borçluların, zorluk derecesine göre borçlarına tecil imkanı getirilmişti. Varlıkların borçlara bölünerek bulunan orana göre mükelleflerin zorluk derecelerinin belirlenmesini öngören Kararname ile kapsama giren borçlar için 6 aydan 60 aya kadar tecil imkanı sağlanmıştı.

İKİNCİ ADIM NEFES KREDİSİ İLE ATILDI
Piyasaları rahatlatmaya yönelik ikinci adım Nefes Kredisi uygulamasıyla atıldı. Nefes Kredisi ikinci etabına ilişkin protokol Cumartesi günü İzmir’de imzalandı. Burada 6 ayı ödemesiz olmak üzere 18 ay vade ile 7.5 milyar liralık kredi kullanımının önü açıldı. İlk kredide sadece Ziraat Bankası ve Denizbank varken, yeni dönemde banka sayısı arttı. Aylık faiz oranı ise yüzde 0.99 olarak belirlendi.

ÜÇÜNCÜ ADIM 67 MADDELİK YENİ PAKETLE ATILACAK
Başbakan Yıldırım’ın şubatta duyurduğu, piyasaları rahatlatacağını ifade ettiği yeni paketin detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Özellikle enflasyonu düşürücü ve faizi indirici önlemleri içermesi beklenen paketin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor. Başbakan Yıldırım, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada pakete son şeklin verildiğini kaydetmişti.

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