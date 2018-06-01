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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
01.06.2018 - 21:18, Son Güncelleme:

KDK’dan Uber kararı

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KDK’dan Uber kararı

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), son günlerde tartışılan Uber, Scure Driver, Back Up, Olev, Careem gibi uygulamalarla ilgili yasal boşluk olduğuna karar vererek, söz konusu uygulamaların mevzuata aykırı olup olmadığı, yapılan faaliyetin “korsan taşımacılık” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda ilgili tüm tarafları toplantıya çağırdı.

KDK’ya yapılan şikayette mahkeme kararlarına rağmen servis araçlarına sürekli ceza yazıldığı belirtilerek konuya bir çözüm bulunması istendi. Konuyu inceleyen KDK, sadece 2016 yılında yapılan denetimlerde Uber nedeniyle 396 araçla ilgili cezai işlem tesis edildiğini belirledi. Uber, Scure Driver, Back Up, Olev, Careem gibi uygulamalarla ilgili yasal boşluk olduğunu belirten KDK, kararında şu ifadelere yer verildi:

HUKUK GÜVENLİĞİNE AYKIRI

“Belediye sınırları içerisinde ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yapılan taşımalarda veya gerekli izin ve belgelerinin olmasına rağmen taşımanın kapsam ve niteliğine uygun yetki belgesi olmaksızın taşıma yapıldığının tespit edilmesi durumunda yahut belirtilen eksikliklerin tespit edilmesi halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre cezai işlem tesis edilmesi hukuka uygundur. Ancak bu kapsamda yer almayan, yani belediyeden alınmış izin ve belgesi bulunan, taşımanın kapsam ve niteliğine uygun yetki belgesi bulunan ve bu kapsamda taşıma yapan yahut belirtilen eksiklikleri bulunmayan, ancak Uber benzeri sistem aracılığıyla taşımacılık yapan servis araçlarına aynı hükme göre cezai işlem tesis edildiği anlaşılmış olup, söz konusu durumun hukuk güvenliğine aykırı sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir.

TARAFLARI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Bu nedenle söz konusu uygulamaların mevzuata aykırı olup olmadığı, yapılan faaliyetin ‘korsan taşımacılık’ kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği gibi hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilgili şirketler, konuya taraf olan dernek ve odaların katılımıyla toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda gerekli düzenlemenin yapılması hususunda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.”

 

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