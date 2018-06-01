KDK’dan Uber kararı
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), son günlerde tartışılan Uber, Scure Driver, Back Up, Olev, Careem gibi uygulamalarla ilgili yasal boşluk olduğuna karar vererek, söz konusu uygulamaların mevzuata aykırı olup olmadığı, yapılan faaliyetin “korsan taşımacılık” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda ilgili tüm tarafları toplantıya çağırdı.
KDK’ya yapılan şikayette mahkeme kararlarına rağmen servis araçlarına sürekli ceza yazıldığı belirtilerek konuya bir çözüm bulunması istendi. Konuyu inceleyen KDK, sadece 2016 yılında yapılan denetimlerde Uber nedeniyle 396 araçla ilgili cezai işlem tesis edildiğini belirledi. Uber, Scure Driver, Back Up, Olev, Careem gibi uygulamalarla ilgili yasal boşluk olduğunu belirten KDK, kararında şu ifadelere yer verildi:
HUKUK GÜVENLİĞİNE AYKIRI
“Belediye sınırları içerisinde ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yapılan taşımalarda veya gerekli izin ve belgelerinin olmasına rağmen taşımanın kapsam ve niteliğine uygun yetki belgesi olmaksızın taşıma yapıldığının tespit edilmesi durumunda yahut belirtilen eksikliklerin tespit edilmesi halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre cezai işlem tesis edilmesi hukuka uygundur. Ancak bu kapsamda yer almayan, yani belediyeden alınmış izin ve belgesi bulunan, taşımanın kapsam ve niteliğine uygun yetki belgesi bulunan ve bu kapsamda taşıma yapan yahut belirtilen eksiklikleri bulunmayan, ancak Uber benzeri sistem aracılığıyla taşımacılık yapan servis araçlarına aynı hükme göre cezai işlem tesis edildiği anlaşılmış olup, söz konusu durumun hukuk güvenliğine aykırı sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir.
TARAFLARI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Bu nedenle söz konusu uygulamaların mevzuata aykırı olup olmadığı, yapılan faaliyetin ‘korsan taşımacılık’ kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği gibi hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilgili şirketler, konuya taraf olan dernek ve odaların katılımıyla toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda gerekli düzenlemenin yapılması hususunda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.”
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