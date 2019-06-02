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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.06.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

KDK eşi ağır engelli emeklinin mağduriyetine son verdi

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KDK eşi ağır engelli emeklinin mağduriyetine son verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu, bayramlarda verilen ikramiye tutarı nedeniyle geliri muhtaçlık sınırının üstüne çıktığı gerekçe gösterilerek evde bakım yardımı kesilen vatandaşın mağduriyetini önledi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de engelli eşiyle iki odalı bir evde yaşayan emekli bir vatandaş, geliri muhtaçlık sınırının altında olduğu için devlet tarafından "evde bakım aylığı" alıyordu. 

Çanakkale Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bayramlarda verilen ikramiye nedeniyle geliri muhtaçlık sınırının üzerine çıktığı gerekçesiyle emekli vatandaşın evde bakım aylığını kesti. Vatandaştan, ayrıca aldığı aylıklar geriye dönük olarak yasal faiziyle talep edildi. 

Çanakkaleli vatandaş, emekli aylığındaki artışın bayram ikramiyesi olduğunu belirten dilekçeyle kuruma başvursa da çare bulamadı. Eşi engelli vatandaş, son çare olarak KDK'ye başvurdu. 

Başvuru üzerine yaptığı incelemede emekli vatandaşın mağdur edildiği kanaatine varan KDK, Çanakkale Sosyal Hizmetler Müdürlüğüyle iletişime geçerek dostane çözüm bulmak için görüşmelere başladı. 

Çanakkale Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, KDK'nin girişimleri sonucunda vatandaşı evinde ziyaret etti. İncelemelerde ağır engelli eşinin bakımını sağlayan ve iki odalı bir evde yaşayan başvurucunun, sadece emekli maaşı aldığı için idare tarafından kesilen 7 bin liralık cezayı ödeyecek durumunun olmadığı yerinde tespit edildi. 

Cezayı iptal eden müdürlük, başvuru sürecinde ödenmeyen evde bakım aylığının da vatandaşa toplu olarak ödenmesini uygun buldu. 

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