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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
24.12.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

KC ile Polisan arasında yıllar süren davada karar çıktı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
KC ile Polisan arasında yıllar süren davada karar çıktı

Tasfiye halindeki Ankara merkezli KC İnşaat ile Polisan Holding arasında 6 yıldır süren dava sonuçlandı. KC İnşaat, Polisan ile yaptıkları kat karşılığı inşaat sözleşmesinin haksız yere feshedildiği gerekçesi ile tazminat davası açtı. 230 milyon liraya yakın tazminat beklenen davada mahkeme Polisan’ı haklı buldu. Mahkeme, KC’nin tazminat talebini geri çevirirken, Polisan’a 125 bin TL ödeme yapılmasına hükmetti.

ÜÇ yıl önce iflasına karar verilen ve tasfiye işlemleri süren KC Construction İnş. Sağ. Tur. San. ve Tic. AŞ (KC İnşaat) 2 Temmuz 2007’de Polisan Holding AŞ şirketleri ile sözleşme imzaladı. 200 dönümlük arazide bin 154 daireli ‘Binbir Evler’ isimli projenin hayata geçirilmesi planlandı. Sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı ve KC İnşaat faaliyetlerine başladı. 15’er kattan iki blok inşa eden şirket 400’e yakın dairenin de satışını yaptı.

TEK TARAFLI FESH ETTİ
Süreç devam ederken, Polisan Holding inşaatlar ile ilgili gerekli izinlerin belediyeden alınmadığını fark etti. Taraflar arasında yürütülen ikili görüşmelerde sorun çözülemedi. Polisan Holding 18 Aralık 2008 tarihli ihtarname ile sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini bildirdi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

KC ile Polisan arasında yıllar süren davada karar çıktı

Bu aşamadan sonra konu yargıya taşındı. KC tarafı Polisan Holding şirketlerine karşı tazminat davası açtı. Şirket, sözleşmenin haksız bir biçimde fesh edildiğini iddia etti. Davalı şirketler adına yapılan savunmada ise, sözleşmeye aykırı davranıldığı, ruhsata aykırı imalatların yapıldığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ: 228 MİLYON ÖDENSİN
İstanbul 7. Asliye Tic. Mahkemesi tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra üç ayrı bilirkişi raporu aldırdı. Raporların birinde, KC İnşaat’a 228 milyon liraya yakın tazminat ödenmesi gerektiği kaydedildi. Hazırlanan diğer iki bilirkişi raporunda ise, Polisan’ın sözleşmeyi fesh etmesinin haklı nedenle fesh edildiği kaydedildi.

POLİSAN HAKLI BULUNDU
Mahkeme, 13 Aralık’ta yapılan 22’inci celsede kararını verdi. Mahkeme, yeni bir bilirkişi raporu alınmasına gerek olmadığına karar verdi. Mahkeme, KC İnşaat’ın açtığı davanın reddine karar verdi. Mahkeme, Polisan Holding’in 125 bin TL’lik zararının ise KC İnşaat tarafından ödenmesine hükmetti.

BELEDİYE YIKTIRDI
Taraflar arasındaki dava devam ederken, Pendik Belediyesi, kaçak yapılan iki blok için yıkım kararı verdi. Polisan Holding Avukatı Özgür Kaya, “Bizden habersiz daire satışları yapıldı. Üstelik Polisan ismi kullanılınca, daire alan çok sayıda mağdur bize geldi. Maalesef bu inşaların önemli bir bölümü de paralarını alamadı. Kaçak yapılar yıkıldıktan sonra, Polisan olarak başka bir inşaat şirketi ile anlaştık” dedi.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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