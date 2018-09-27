Kazlıçeşme'de 1.4 milyarlık ciroya ulaştı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
27.09.2018 - 00:18, Son Güncelleme:

Kazlıçeşme'de 1.4 milyarlık ciroya ulaştı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Kazlıçeşme'de 1.4 milyarlık ciroya ulaştı

EMLAK Konut güvencesiyle, Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, İstanbul Kazlıçeşme sahil yolunda inşaatı devam eden Büyükyalı projesinde geri sayım başladı.

4.2 milyar lira değerindeki projede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Sahada 2 bin 300 çalışanımız söz verdiğimiz gibi yaşamın 2019’da başlaması için canla başla çalışıyor. Haziran 2019’da teslimler, eylül ayında ise yaşam başlar” dedi. Yılın ilk yarısında Emlak Konut projeleri arasında 234. 9 milyon lira ile ciro rekortmeni olduklarını hatırlatan Akbalık, “Geride bırakmak üzere olduğumuz 3. çeyrekte, ciromuz 300 milyon lira düzeyinde seyrediyor. 2018’in ilk 9 ayında ciromuz toplamda 534,9 milyon liraya ulaştı. Satışa çıktığımız 2016 yılından bu yana toplam ciromuz 1.4 milyar lira oldu” dedi. Projenin 4 etaptan oluştuğunu belirten Akbalık, satışta olan ilk 3 etapta toplam 1207 konut olduğunu, tamamlanma oranının da yüzde 85’e geldiğini ifade etti. Akbalık, 111 bin metrekarelik arsada inşa edilen projede tarihi binaların kültür-sanat merkezi, sergi alanı, çocuk kulübü, yeme-içme alanı ve moda-sanat atölyesi olarak değerlendirileceğini de ekledi.

GURBETÇİLER ALDI
İnşaatta sona yaklaşmalarıyla satışların arttığını belirten Ahmet Akbalık, özellikle geliri döviz olan kesimin son dönemde harekete geçtiğini ifade etti. Yurtdışında yaşayan Türklerin projelerinden ev aldığını belirten Akbalık, “Dolardaki artış sayesinde o kesim için ciddi bir fırsat oluştu. 1 milyon Euro fiyatla baktığı ev 700 bin Euro olunca vatandaş alıma geçti. Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’den ev alanlar oldu. Türkiye’deki fırsatları anlatarak yeni bir pazar yarattık. Alıcı da bu dönemi fırsata çevirdi” dedi. Projelerinin hem konumu hem de yeni ulaşım yatırımlarıyla öne çıktığını söyleyen Akbalık, “Büyükyalı’yı, sahil şeridine direkt bağlayan köprümüz yarılandı. Kısa süre içinde, sakinlerimizi birkaç adımda denize ve 30 kilometrelik kesintisiz sahil şeridine bağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükyalı sahil yolu olarak da adlandırılan Kennedy Caddesi’ne direkt bağlanan tek proje. Caddeyi köprünün altına taşıma çalışmaları 1 ay içinde tamamlanacak. Proje sakinleri Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan Büyükyalı’nın otoparkına ulaşacak. Ayrıca Büyükyalı’nın hemen arkasında bulunan Zeytinburnu Metro Durağı 2018 yılı sonunda hizmete açılacak” dedi. Gayrimenkul sektörüne yatırıma devam edeceklerini belirten Akbalık, Göktürk’te yeni bir proje için hazırlık aşamasında olduklarını ifade etti.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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