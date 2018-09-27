Kazlıçeşme'de 1.4 milyarlık ciroya ulaştı
EMLAK Konut güvencesiyle, Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, İstanbul Kazlıçeşme sahil yolunda inşaatı devam eden Büyükyalı projesinde geri sayım başladı.
4.2 milyar lira değerindeki projede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Sahada 2 bin 300 çalışanımız söz verdiğimiz gibi yaşamın 2019’da başlaması için canla başla çalışıyor. Haziran 2019’da teslimler, eylül ayında ise yaşam başlar” dedi. Yılın ilk yarısında Emlak Konut projeleri arasında 234. 9 milyon lira ile ciro rekortmeni olduklarını hatırlatan Akbalık, “Geride bırakmak üzere olduğumuz 3. çeyrekte, ciromuz 300 milyon lira düzeyinde seyrediyor. 2018’in ilk 9 ayında ciromuz toplamda 534,9 milyon liraya ulaştı. Satışa çıktığımız 2016 yılından bu yana toplam ciromuz 1.4 milyar lira oldu” dedi. Projenin 4 etaptan oluştuğunu belirten Akbalık, satışta olan ilk 3 etapta toplam 1207 konut olduğunu, tamamlanma oranının da yüzde 85’e geldiğini ifade etti. Akbalık, 111 bin metrekarelik arsada inşa edilen projede tarihi binaların kültür-sanat merkezi, sergi alanı, çocuk kulübü, yeme-içme alanı ve moda-sanat atölyesi olarak değerlendirileceğini de ekledi.
GURBETÇİLER ALDI
İnşaatta sona yaklaşmalarıyla satışların arttığını belirten Ahmet Akbalık, özellikle geliri döviz olan kesimin son dönemde harekete geçtiğini ifade etti. Yurtdışında yaşayan Türklerin projelerinden ev aldığını belirten Akbalık, “Dolardaki artış sayesinde o kesim için ciddi bir fırsat oluştu. 1 milyon Euro fiyatla baktığı ev 700 bin Euro olunca vatandaş alıma geçti. Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’den ev alanlar oldu. Türkiye’deki fırsatları anlatarak yeni bir pazar yarattık. Alıcı da bu dönemi fırsata çevirdi” dedi. Projelerinin hem konumu hem de yeni ulaşım yatırımlarıyla öne çıktığını söyleyen Akbalık, “Büyükyalı’yı, sahil şeridine direkt bağlayan köprümüz yarılandı. Kısa süre içinde, sakinlerimizi birkaç adımda denize ve 30 kilometrelik kesintisiz sahil şeridine bağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükyalı sahil yolu olarak da adlandırılan Kennedy Caddesi’ne direkt bağlanan tek proje. Caddeyi köprünün altına taşıma çalışmaları 1 ay içinde tamamlanacak. Proje sakinleri Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan Büyükyalı’nın otoparkına ulaşacak. Ayrıca Büyükyalı’nın hemen arkasında bulunan Zeytinburnu Metro Durağı 2018 yılı sonunda hizmete açılacak” dedi. Gayrimenkul sektörüne yatırıma devam edeceklerini belirten Akbalık, Göktürk’te yeni bir proje için hazırlık aşamasında olduklarını ifade etti.
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