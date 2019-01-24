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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Kazakistan'ın enerji tüketiminde fosil yakıtların payı yüzde 76

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Kazakistan'ın enerji tüketiminde fosil yakıtların payı yüzde 76

Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Başkanı Rapil Joşıbayev: "Fosil yakıt tüketimi, toplam enerji tüketiminin yüzde 76’sını oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Başkanı Rapil Joşıbayev, Kazakistan'ın fosil yakıtların ülkenin toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 76 olduğunu söyledi.

Joşıbayev, "Kazakistan'da Sürdürülebilir Kentsel Altyapı, Yeşil İnşaat Göstergeleri" temalı toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin dünya petrol ihracatında 12'nci, kömür tüketiminde ise 15'inci sırada yer aldığını belirterek, "Fosil yakıt tüketimi, toplam enerji tüketiminin yüzde 76'sını oluşturuyor." dedi.

Kazakistan'ın fosil yakıt bağımlılığı nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 50’sini oluşturan kentsel alanlarda enerji üretimi ve tüketimini artırma sorunuyla karşılaştığını dile getiren Joşıbayev, bu tür sorunları gidermek için uluslararası örgütlerin destekleriyle projeler geliştirmekte olduklarını ifade etti.

Joşıbayev, şehirlerde yeşil teknolojileri geliştirme, altyapıya yatırım çekme gibi alanlarda yol haritaları oluşturduklarına dikkati çekerek, Çinli yetkilileri hava kirliliğini engellemek için tecrübe paylaşımı yapmak amaçla ülkeye davet ettiklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kazakistan Temsilcisi Vitaliy Vremiş de Kazakistan'da enerji verimli altyapılar için yatırım mekanizması geliştirdiklerini anlatarak, "Bu mekanizma sayesinde ülkeye 16 milyar tenge yatırım çektik." diye konuştu.

Binaların enerji verimliliğini artırmak için çeşitli projeler uyguladıklarını belirten Vremiş, projeler çerçevesinde binalarda ışıklandırma sistemlerinin değiştirilmesi ve diğer teknik çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Kazakistan, fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerjinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payını 2020'de yüzde 3'e, 2025'te yüzde 6'ya ve 2030'da ise yüzde 10'a çıkarmayı amaçladığını duyurmuştu.

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