Kazakistan'dan Türkiye'ye "Yatırımlarınızda üs olabiliriz" mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKazakistan'dan Türkiye'ye "Yatırımlarınızda üs olabiliriz" mesajı
GeriEkonomi Kazakistan'dan Türkiye'ye "Yatırımlarınızda üs olabiliriz" mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.11.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Kazakistan'dan Türkiye'ye "Yatırımlarınızda üs olabiliriz" mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazakistan'dan Türkiye'ye "Yatırımlarınızda üs olabiliriz" mesajı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly "Türkiye ve Kazakistan'ın imkanlarını değerlendirmek için beraber çalışmalıyız. Kazakistan, Türkiye'ye mükemmel bir üs olabilir" dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, AA muhabirine, 10 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu öncesi iki ülke ekonomik ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

İş adamları ve yatırımcılar için önemli olan forum öncesinde Ankara'da Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının da yapılacağını ifade eden Saparbekuly, "Kazakistan'dan çeşitli alanlarda iş birliği yapmak ve Türkiye'de yatırım gerçekleştirmek için partner arayan 150 iş adamı gelecek. Ziyarette, Kazakistan'ın yatırım ve ticaret potansiyeli Türk iş adamlarına sunulacak. Türkiye'den de 500'den fazla katılımcı bu foruma kayıtlarını yaptırdı." diye konuştu.
Forumun özel sektörün kendini tanıtması için önemli olduğunu vurgulayan Saparbekuly, etkinlikte her iki ülkenin birbiriyle ticaretini nasıl artırılabileceğinin ele alınacağını söyledi.

Saparbekuly, Kazakistan'daki yatırım imkanları üzerine de toplantılar yapılacağına işaret ederek, bu toplantılarda Kazakistan'daki enerji, maden, petrokimya, inşaat malzemeleri üretimi, hafif sanayi ile tarım ve gıda alanlarındaki yatırım imkanları ve teşviklerinin anlatılacağını bildirdi.

"KAZAKİSTAN'A YATIRIMDA TÜRKİYE İLK 10'DA"

Türkiye'nin bu yıl ilk defa Kazakistan'da yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çeken Saparbekuly, şöyle devam etti:

"Türkiye, Japonya gibi birçok ülkeyi geride bırakarak Kazakistan'a en çok yatırım yapan 9'uncu ülke oldu. Türkiye, bu yılın ilk yarısında 275 milyon dolarlık yatırım yapmış. Geçen yılın tamamında 300 milyon dolar yatırım gerçekleştirilmişti. Bu yıl yatırımlarda yüzde 85,2'lik artış görüyoruz. Bu, Türkiye'nin ülkemize gelen yabancı yatırımda 2,7'lik paya ulaşmasına olanak sağladı."

Saparbekuly, geçen yıl düzenlenen forumda 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını anımsatarak, bu anlaşmaların üzerine 400 milyon dolarlık daha yatırım
anlaşmaları yapıldığını ifade etti.

Bu anlaşmalarda alınan yatırım kararlarının yüzde 90'ının başladığını vurgulayan Saparbekuly, iki ülke arasındaki ticaret hacminde artış olduğunu bildirdi.
Saparbekuly, bu sene sonuna kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları bulmasını beklediklerini dile getirerek, "Bunu da önemli bir gösterge olarak görüyoruz. Yatırımın rekor düzeyde olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde gıda, tarım ve hayvancılık, inşaat malzemeleri ve birçok alanda fırsatlar var. Yatırımcılar ülkemizde her türlü alanda yatırım yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"PETROKİMYA YATIRIM ALMAK İSTEDİĞİMİZ SEKTÖR"

Kazakistan'da geçen yıl 19 milyon metrekare konut yapıldığını aktaran Saparbekuly, bu konutların 11 milyon metrekaresinin devlet, 8 milyon metrekaresinin de özel sektör tarafından yapıldığını söyledi.

Saparbekuly, gelecek yıl ülkelerinde 27 milyon metrekare konut yapılacağını belirterek, Kazakistan'ın inşaat sektöründeki malzemelere daha çok ihtiyaç duyacağını, bölgelerinde ve komşu ülkelerde de inşaatın geliştiğini bildirdi.

Maden sektöründe Kazakistan'da yatırımlar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Saparbekuly, şöyle konuştu:

"Petrokimya sektörü Kazakistan'ın yatırım almak istediği bir sektör. Bu sektörde yatırımcıya birçok imkan sağlıyoruz. Petrol ve doğal gazın ham madde ürünlerini yatırımcılara cazip fiyatlarla veriyoruz. Yatırımcıları, kurumlar, gayrimenkul ve arsa vergilerinden muaf tutuyoruz, makinelerine sıfır gümrük vergisi uyguluyoruz, ucuz kredi sağlıyoruz."

Kazakistan'da alternatif ve yenilenebilir enerji alanında önemli gelişmeler olduğun işaret eden Saparbekuly, "Ülkenin hedefi 2050'de yenilenebilir enerji alanında yüzde 50 pay sahibi olmak. Bununla ilgili güneş, rüzgar enerjisi, biyoenerji gibi alanlarda fırsatlar sunuluyor. Her yıl yenilenebilir enerji alanında bin megavatlık ihaleler açıyor. Bu ihalelere katılan Türk yatırımcılar var. Forum, Kazakistan'daki yenilenebilir enerji fırsatlarını görmek için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Saparbekuly, Kazakistan'ın ulaştırma ve lojistik koridoru üzerinde çalışan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, son 10 yılda bu alanda ülkede 28 milyar dolarlık yatırım yapıldığını bildirdi.

Ülkede gelecek 5 yıl için ulaştırma ve lojistik sektöründe 15 milyar dolarlık yatırım bütçesi ayrıldığını aktaran Saparbekuly, "Bu alanda yatırım yapmak isteyen iş insanlarıyla iş birliği yapmak isteriz. Kazakistan olarak özellikle ulaştırma ve lojistik alanındaki imkanlarımızı iyi biliyoruz. 2022'de sadece transit geçişlerden 5 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma ve lojistik hatlarını geliştirmeye kararlıyız." dedi.

"KAZAKİSTAN TÜRKİYE'YE ÜS OLABİLİR"

Saparbekuly, Türkiye'nin yatırım imkanlarının tanıtılması ve şirket satın alma olanaklarının iyi olduğunun anlatılması gerektiğini dile getirdi.
Türkiye'den Kazakistan'a bugüne kadar 4 milyar dolara yakın yatırım yapıldığını aktaran Saparbekuly, yatırımcıların Kazakistan üzerinden bölgeye açılabileceğini vurguladı.

Saparbekuly, "Kazakistan'ın Türkiye'de 1 milyar dolar civarında yatırımı var. Kazakistan bağımsızlığından bugüne 330 milyar dolarlık yabancı yatırımcı çekti. Kazakistan hem bölgesinde hem eski Sovyetler coğrafyasında en çok yatırımcı çeken ülkedir. Orta Asya'ya geçen yıl yapılan 27 milyar dolarlık yatırımın 24 milyar dolarlık kısmı sadece Kazakistan'a gerçekleştirildi. Hedefimiz ülkemize gelen yatırımları gelecek 10 senede 35 milyar dolara çıkarmak. Kazakistan, Dünya Bankası 2020 Raporu'na göre yatırım yapılacak en iyi 25'inci ülke oldu. Buradaki amacımız gelecek 5 senede ilk 10'da yer almak." diye konuştu.
Türkiye'nin konum itibarıyla dünyanın merkezinde olduğunu belirten Saparbekuly, şunları kaydetti:

"Ticaretin ve ulaştırmanın ucuz olduğu bir noktada neden üretim ve yatırım yapılmasın? Türkiye'de fırsat çok. Bu fırsatları Kazakistan'daki iş adamları görüyor. Kazakistan ve Türkiye'deki büyük yatırımcılar arasında iş birliği yapılması gerekiyor. Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri Kazakistan'da tanıtılmalı ya da ülkemizde ofis açmaları sağlanmalı. Türkiye ve Kazakistan'ın imkanlarını değerlendirmek için beraber çalışmalıyız. Kazakistan, Türkiye'ye mükemmel bir üs olabilir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle