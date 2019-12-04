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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.12.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Kazakistan'da 11 ayda 454 milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi

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Kazakistan'da 11 ayda 454 milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi

Ülkede, 487 milyon dolar değerinde 10 projenin devreye alınması planlanıyor.

Kazakistan'da, bu yılın 11 ayında 454 milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin'in Kazakistan Yatırım Şirketi Kazakh Invest'in Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda bu yılın 11 ayında yapılan çalışmaların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kazakh Invest'in destekleriyle tarım, makine üretimi, metalurji, petrokimya, ulaştırma, lojistik, yenilenebilir enerji ve inşaat alanlarında 55 milyar dolar değerinde 228 yatırım projesinin uygulandığı kaydedildi. Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya, Türkiye, Singapur ve Çin'in Kazakistan'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu yılın 11 ayında 454 milyon dolar değerinde 8 proje hayata geçirildi. Daha 487 milyon dolarlık 10 projenin devreye alınması planlanıyor. 3,4 milyar dolar değerinde 21 projeyle ilgili inşaat ve montaj çalışmaları başlatıldı." denildi.

Açıklamada, toplantıda, Kazakh Invest'in 2020 çalışma planının onaylandığı da bildirildi. Bağımsızlığına kavuştuğu 1991'den bu yana 300 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Kazakistan, yatırım çekme konusunda Orta Asya'daki liderliğini koruyor. 

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