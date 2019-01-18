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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Kazakistan tahıl ihracatını artırdı

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Kazakistan tahıl ihracatını artırdı

Kazakistan, 2018'de 427 bin ton tahıl ihraç ederek, 2017 yılına göre ihracatını 307 bin ton artırdı.

Kazakistan’ın ulusal gıda şirketi “Prodkorporatsiya”nın geçen yıl 427 bin ton tahıl ihraç ettiği ve bunun 2017 yılına göre 307 bin ton fazla olduğu bildirildi.


“Prodkorporatsiya”dan yapılan yazılı açıklamada, 2017'de 120 bin ton tahıl ihraç edilirken, geçen yıl bu miktarın 427 bin tona çıktığı belirtildi.
Transkafkasya bölgesine 158 bin ton, Orta Asya’ya 128,4 bin ton, İran’a 110,6 bin ton ve Çin’e 30 bin ton tahıl ihraç edildiği ifade edilen açıklamada, ihracat artışının sezon dışı dönemde tahıl satışlarının şirketin müdahale fonunun stoklarından yapılmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkmenistan ve Transkafkasya ülkelerine satışların yeniden canlandırılmasının da ihracatın artmasına neden olduğu kaydedildi.
“Prodkorporatsiya” ulusal gıda şirketi, ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması, ülke içi tahıl piyasasında istikrarın sağlanması ve ihracatın geliştirilmesiyle ilgili faaliyet gösteriyor.


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