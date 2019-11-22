Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz
GeriEkonomi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.11.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bölgede en iyi yatırım ortamına ülkesinin sahip olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan'a gelen İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Taraflar, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, İsviçre'nin Avrupa'daki önemli ortaklarından olduğuna işaret ederek, "Bizim üst düzey ilişkilerimiz gelişmektedir. Görüşmemizde iş birliğinin ana yönlerini belirledik." dedi.

Nur Sultan'ın Suriye konulu garantörler toplantısına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tokayev, İsviçre'nin Ukrayna ve Suriye dahil çatışma bölgelerine yaptığı insani yardımları takdirler karşıladığını dile getirdi.

Tokayev, İsviçre'nin dünyanın banka ve finans merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, "Kazakistan ise bölgede ekonomisi istikrarlı büyüyen ve en iyi yatırım ortamı olan ülkedir. İş yapma kolaylığı endeksinde, Kazakistan 25. sırada yer aldı." diye konuştu.
Son 15 yılda İsviçre'nin Kazakistan'a 24 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını aktaran Tokayev, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 3 milyar doları geçtiğini kaydetti.

"KAZAKİSTAN, KÖPRÜ ROLÜ OYNAMA DEVAM EDECEK"

İsviçre Cumhurbaşkanı Maurer, Kazakistan'da 40'ın üzerinde İsviçreli firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, "Güzel ikili ilişkiler gelişmektedir. Kazakistan, jeostratejik öneme sahip bir ülke, Asya ile Avrupa'nın ortasında yer alıyor ve Tek Kuşak Tek Yol inisiyatifi çerçevesinde köprü rolü oynama devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Maurer, temasları çerçevesinde Başbakan Askar Mamin ile de bir araya geldi.
Taraflar görüşmede ikili iş birliği perspektiflerini ele aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle