Kaz gibi yoldular

TÜRKİYE’nin hemen her yerinde yüzbinlerce kişi kolay yoldan para kazanmayı vaat eden ve ‘saadet zinciri’ olarak adlandırılan sistemlere para yatırıyor. Aylık getiri oranı olarak piyasadaki birçok yatırım aracına kıyasla yüksek bir kazanç vaat edilen sistemler üzerinde milyarlarca lira toplanıyor. Bu duruma benzer son olay Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladıkları rapor sonrası ortaya çıktı. Bakanlığa yapılan ihbarlar ve gönderilen şikâyet başvuruları sonrasında biri geçen yıl diğeri 2017’de kurulan ve aynı kişiye ait olan iki şirket mercek altına alındı. Sas Elektrik Enerji Dağıtım Danışmanlık şirketi ile Sas Petrol Elektrik Enerji AŞ’nin hesapları ve faaliyetlerini inceleyen müfettişlerin hazırladığı soruşturma raporu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bakanlık müfettişleri, çeşitli yatırım vaatleri ile faaliyet gösteren aynı kişiye ait şirketlerin, ‘saadet zinciri’ olarak anılan ‘piramit satış sistemi’ kapsamında olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma raporu sonrası şirket hesaplarına bloke konuldu. Söz konusu raporda incelenen şirketlerin faaliyet alanları ise oldukça geniş. Şirketin sahibi ise Süleyman Aydın. Yapılan açıklama ve paylaşımlara göre anılan şirketler, güneş enerjisi santralinden kaz çiftliğine, helikopter kiralama işinden uzay madenciliğine uzanan geniş bir alanda yatırım yapıyor. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre ise toplam çalışan sayısı 2 bin. Ancak, ne sözü edilen yatırımlar gerçekte hayata geçti ne de şirketin bu sayıda bir çalışanı bulunuyor.

PARANIN AKIBETİ BELİRSİZ

Bakanlığın hazırladığı rapordan yola çıkarak sistem, saadet zinciri mantığına dayalı işliyor. Sisteme giren kişilere, belirli bir kazanç vaat ediliyor. Sisteme 5 bin lira yatıran da var 50 bin lira yatıran da. Samsun’da yaşayan bir kişinin ise 800 bin lira yatırdığı kaydediliyor. Sisteme yeni üye kazandıranlar ise belirli bir kazanç elde ediyor. Örneğin sisteme 50 bin lira yatırana aylık 5 bin liralık kazanç vaat edildi. Bazı kişilerin ise kredi çekerek sisteme para yatırdıkları öğrenildi. Yapılan paylaşımlara göre, en çok para toplayan liderlere kimi zaman otomobil kimi zaman ise ev hediye ediliyor. İddiaya göre, yapılan törenlerde verilen otomobillerin kiralık olduğu, yeni üye kazandırmak için göstermelik olarak gerçekleştiği kaydediliyor.

Toplanan 40 milyon liranın akıbeti ise belirsiz. İddiaya göre paranın bir kısmı Gürcistan’a kaçırıldı. Bakanlığın soruşturma raporunun ortaya çıkması üzerine çok sayıda kişi parasının iadesi için ihtarname gönderdi. Şirket hesaplarına bloke konulmasına karşın yeni üyelerin yatırdıkları paraların elden alındığı öğrenildi.

MİLYONERLER GRUBU KURDU!Sisteme yeni üye kazandıran ve ‘lider’ olarak anılan kişiler arasındaki Whatsapp yazışmaları ile sosyal medya paylaşımları ise oldukça renkli. Grubun lideri konumundaki Süleyman Aydın, üyelere ‘sevgili milyonerler’ diye hitap ediyor. Aydın, bir paylaşımında, önünde durduğu Porche marka otomobil ile selfi çekerek “Bu da benim buradaki oyuncağım” diyor. Bir başka lider ise Facebook hesabında “ Türkiye ve dünya Sas’ı konuşacak!. Plânlar yapıldı. Çok önemli kararlar alındı. Takipte kalın” diyor.

‘RAPOR HATALI’

SAS Enerji şirketinin sahibi Süleyman Aydın ise, konu ile ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Biz bir saadet zinciri değiliz. Reel ticaret yapıyoruz. Çiftliğimizde 4 bin kadar kaz var. Bakanlığın böyle bir raporu var ama raporda yazılanlar doğru değil. Sonucu savcılık söyleyecektir. Hesaplara bloke konuldu ama daha sonra kalktı. Çalışan sayımız 500. Şirkete kayıtlı 2 aracımız var. Hediye olarak verdiğimiz evi, elde ettiğimiz ciro üzerinden verdik. Bize para yatıran insanları şirkete ortak ettik.”