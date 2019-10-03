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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Kayseri'ye yüksek hızlı tren projesi

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Kayseri'ye yüksek hızlı tren projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "(Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi) Net bir tarih yok, ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde netleştiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023" dedi.

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turhan, Kayseri Havaalanı, şehir içi ulaşım, kara yolları ve yüksek hızlı tren projesine ilişkin ilgililerden bilgi aldığını, Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bir gazetecinin "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ne aşamada olduğunu" sorması üzerine Turhan, "Net bir tarih yok, ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde, netleştiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023." diye konuştu.

Turhan, Kayseri Havalimanının genişletilmesine ilişkin soruyu yanıtlarken de buraya yeni bir pist yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Turhan, Boğazköprü mevkisindeki yol ve köprü çalışmasına ilişkin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç diyor ki 'Hızlandırdık, 29 Ekim'de açıyoruz'. Başkanımız bizden daha hızlı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Şehir Hastanesi - Belsin raylı sistem hattının yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdiğini anlatan Turhan, "Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak ve hızlı bir şekilde tamamlanacak" dedi.

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