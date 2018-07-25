Kayserinin asırlık devi konkordato talep etti
Kayseri’de 4 kuşaktır faaliyet gösteren Nalpaş Gıda, mali darboğaza girdi. Mahkemeye başvuran şirket hacizlere karşı koruma istedi. Mahkeme, şirkete yönelik tedbir kararı vererek geçici konkordato komiseri heyeti atadı.
KAYSERİ merkezli gıda toptancısı Nalpaş Nalbant Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Dağıtım Tic. ve San. AŞ, girdiği mali sorunları aşamayınca, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden koruma talep etti. Nalpaş Gıda’nın talebi mahkeme tarafından kabul görürken 13 Temmuz'da alınan karar ile şirkete 3 ay geçici konkordato mühleti verildi.
Mali Müşavir Osman Seyfi'nin konkordato komiseri olarak atandığı davanın bir sonraki duruşması, 1 Ekim'de görülecek.
1920 YILINDAN BU YANA…
Gıda sanayi sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Nalpaş Gıda, sektöre 1920 yılında tarihi Kapalıçarşı'da girdi. Büyüknalbant ailesinin dört kuşaktır işlettiği şirket, soğuk hava depoculuğunda toptan gıda ve içecek ticareti konularında hizmet vermekte.
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