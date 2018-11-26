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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
26.11.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

'Kaynakçı, hemşire ve yer hizmetlerinde Almanya’da çalışma imkanı var'

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'Kaynakçı, hemşire ve yer hizmetlerinde Almanya’da çalışma imkanı var'

10 yıldır Almanya’da 15 farklı hava limanıyla bağlantılı çalışan, aktif olarak 3 büyük hava limanında yer hizmetleri alanında binlerce kişiye istihdam sağlayan OBM A.Ş binlerce Türk vatandaşına Almanya’da çalışma imkanı olduğunu duyurdu.

ALMANYA’DA sağlayabilecekleri iş imkanları ile ilgili bir toplantı düzenleyen OBM A.Ş Genel Müdürü Osman Taş, “Türkiye’ye gelme sebeplerimizdeki en büyük neden Türk olmam. Kendi milletimin Almanya’ya gitmesine yardımcı olma amacıyla buraya geldim. Şu anda kaynakçı, hemşire, yer hizmetlerinde vasıfsız eleman ihtiyacımız var. Ankara, İstanbul ve Antalya şubelerimizi açtık.

Yabancı işçi yasası 1961’den bu yana mevcut. 2010’da yeni bir düzenleme yapıldı kölelik gibiydi ama yasa yürürlüğe girmedi. Projeler üzerine konuştuk, araştırmalar yaptık. İki senedir bu konu üzerine konuşuyoruz ve geçen hafta bütün onayları aldık ve şansımıza Almanya da bunun açıklamasını yaptı. Artık 3. Devletlerden vasıflı ve vasıfsız işçi getirebileceğiz ” açıklamalarında bulundu.

“MASRAFLARIN TAMAMINI KENDİMİZ KARŞILIYORUZ”

İşçileri kendi bünyelerine alacaklarını söyleyen Taş, “Bütün masrafların tamamını kendimiz karşılıyoruz. Üzerine basarak söylüyorum, para talep etmiyoruz ve kimseye 1 kuruş para kaptırmasınlar. Sözleşme 18 ay. Bu sürede eleman 18 ay boyunca yalnızca bizim yanımızda çalışır. Çalışma vizesini de bu şekilde alıyoruz. O nedenle Almanya kendisini garantiye alıyor ve bu nedenle işsizlik parası hakkı olmuyor. Şu anda Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelip 2 gün çalışıp işsizlik parası alıyorlar. Bu durum kanunen böyle. Eğer başka yerle anlaşırsa, 6 sonra bizden ayrılıp Türkiye’ye gelip aynı kontratını yeniden yapabilir” şeklinde konuştu.

Kaynakçı, hemşire ve yer hizmetlerinde Almanya’da çalışma imkanı var

"Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamada yardımımız olsun isteriz” diyen Taş, "Zaten yurt dışına işçi olarak gidecekleri için, bunun yüzde 70-80’i döviz olarak geri dönecek. Kanunen işçinin parası yüzde 50 Almanya’ya yüzde 50 de Türkiye’ye yatıyor" dedi.

Ankara’da İŞ-KUR la diyalog halinde olduklarını söyleyen Taş, “Sürekli danışıyoruz. Listemizi hazırlıyoruz ve onlar da bize isimleri gönderiyor. İsimlerin üzerinden geçip ona göre hareket ediyoruz. Çok başvuru olacağını düşünüyorum. Vize çabuk çıkıyor ama başvurular çok olacağı için burada yoğunluk sebebiyle aksamalar olur” dedi.

 

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