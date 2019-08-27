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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kayıt uyanıklığı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Kayıt uyanıklığı

30 Mayıs’ta hayata geçirilen düzenlemeyle yurtdışından getirilen telefonların IMEI kaydında, pasaport sahibiyle mobil iletişim hattı sahibinin aynı kişi olması gerekiyor. Uyanıklar ise devrede. 29 Mayıs öncesinde Türkiye’ye giriş yapmış kişilerin pasaportlarına kayıt yaptıran uyanıklar, işlem için en az 1.750 TL talep ediyor.

YURTDIŞINDAN akıllı telefon alıp, bunu Türkiye’de kullanmak isteyenlerin planları geçen aylarda çıkan düzenlemeyle değişti. Çünkü IMEI numarası kaydettirilecek pasaportla, SIM kartın sahibinin aynı kişi olması gerekiyor. Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme dönemi resmen bitti. Yani yakınlarınızın akıllı telefonlarını bile kendi pasaportunuza kaydettiremiyorsunuz. 30 Mayıs itibariyle hayata geçirilen bu değişiklikle aynı zamanda 2 yılda bir olan telefon kaydettirme hakkı 3 yıla yükseltildi. Ancak yapılan düzenlemeden kaçmayı başaran ve bunu bir gelir kapısı yapan uyanıklar da yok değil.

29 MAYIS ÖNCESİ

Diyelim ki, yurtdışından telefon aldınız. Bunu kaydettirecek bir pasaportunuz yok. Google’a veya ilan sitelerine “Pasaport kaydettirme yazdığınızda” uyanıkların verdikleri hizmetler sıralanıyor. Hatta Instagram’da bile benzer ilanları bulabilmek mümkün. “Eski düzenlemeye göre IMEI kaydı yapılır” başlıklı yüzlerce ilan var. Peki bunu nasıl yapabiliyorlar? 30 Mayıs’ta değişen düzenlenmeden önce yurtdışına giriş-çıkış yapmış pasaport sahipleri, başkasının üzerine bir telefonu kaydettirebiliyor. Düzenlemeye takılmıyorlar. Bunun sebebi ise pasaporta telefon işletme süresinin, yurtdışından Türkiye’ye giriş yapılan tarihten itibaren 120 günü kapsaması. 29 Mayıs ve öncesinde Türkiye’ye giriş yapan biri, başkasının üzerine akıllı telefon kaydettirebiliyor ve farklı bir SIM kartla kullanılabiliyor. Pasaport kaydı işlemlerini yaptıran uyanıklar, tam da bu noktada devreye giriyor. Hemen size yapmanız gerekenler listesi gönderiyorlar. Buna göre önce paylaşılan hesap numarasına parayı gönderiyorsunuz. Açıklama kısmını boş bırakıyorsunuz. Kayıt yapılacak cihazınızın 15 haneli IMEI numarasını karşı tarafa iletiyorsunuz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra vergi dekontu ve e-devlet kayıt görüntüleri size iletiliyor. Cihazınız görüşmelere kapatıldıysa 36 saat içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açılıyor. 4-5 adımda tüm işlemler tamamlanıyor.

ÜCRETİ 1.750 TL

Ödenen ücret ise 1.750 TL’den başlıyor. 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu noktada bir parantez açmakta fayda var. Bu işi yapanların kayıt için kullandıkları pasaportlar kendilerine ait değil. 29 Mayıs öncesinde Türkiye’ye giriş-çıkış yapanları bulan uyanıklar, yapılan işlemler üzerinden sizden alınan parayı aralarında bölüşüyorlar. Ayrıca uyanıkların telefon kaydı için kullandığı bu taktik için son aya girildiğini belirtelim. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Türkiye’ye girişten sonra 120 günlük bir süre var. Mayıs ayının son günlerinde bile Türkiye’ye giriş yapmış birinin pasaportu için son bir ay civarında bir süre kalmış durumda. Yani 29 Eylül’de uyanıkların bu taktikleri de bitecek.

Kayıt uyanıklığı

İŞİN DOLANDIRICILIK BOYUTUNA DİKKAT 

PAYLAŞTIĞIMIZ uyanıkların bu yöntemi, yasadışı değil. Ancak dolandırılmaya ve kandırılmaya açık. Örneğin; parayı yatırdınız. E-devletten kayıt işlemlerinin yapıldığı evrak elinize geçti. Telefonunuzu kullanmaya başladınız. Pasaport sahibi, BTK üzerinden ana kart değişikliği talebinde bulundu. İşte bu noktada sahip olduğunuz akıllı telefonun IMEI numarası boşa çıkıyor. Bu da telefonunuzun kapatılması demek. Yani 1.750 TL’yi vermekle kalıyorsunuz, dolandırılıyorsunuz.

PASAPORTLARI NEREDEN BULUYORLAR?

YURTDIŞINDAN giriş yapan pasaportlar, nasıl IMEI kaydı için satışa çıkıyor? Telefon satıcıları listenin ilk sırasında yer alıyor. İstanbul Doğubank gibi noktalardaki telefon satıcıları, pasaportunu IMEI kaydı için satan kişileri verdikleri ilanlarla buluyor. Pasaport sahiplerine kayıt işleminin tamamlanma-sıyla anlaşılan para veriliyor. Hatta eski sistemde, işin içinde seyahat acentalarının da olduğu iddia ediliyordu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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