Kayıt dışı istihdamda % 15 hedefi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kayıt dışı istihdam oranının doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin denetimle yüzde 55’lerden yüzde 30’lara çekildiğini belirterek, “Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22’lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15’lere çekmek” dedi.
Balı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kayıt dışılıktaki bir puanın sosyal güvenlikte bize 2 milyar liralık maliyeti var. Şu anda sosyal güvenlik reformuyla, bilgilendirmeyle ve teşviklerle kayıt dışılığı aşağıya çekmeye yönelik bir irade var” diye konuştu. Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek, kurumun dengesini iyileştirmek, aynı zamanda sosyal hakların kullanılmasını önleyen engelleri ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. Yüzde 15 hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde farkındalığı, toplumsal bilinci artırma, tüm aktörlere ulaşma gayretinde olduklarını belirten Bağlı, “Cezalandırarak değil, daha çok eğiterek ve teşvik ederek kayıt dışılığı hedeflediğimiz oranlara çekmek istiyoruz. Kabul edilebilir rakama çekeceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.
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