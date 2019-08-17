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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.08.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Kayısının sadece kendisi değil çekirdeği de döviz kazandırıyor

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Kayısının sadece kendisi değil çekirdeği de döviz kazandırıyor

Dünya kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Malatya'da bu yıl 20 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı yapılması hedefleniyor.

Malatya'daki çiftçilere kayısının yanı sıra çekirdeği de ekonomik getiri sağlıyor. 

Kentten geçen yıl yapılan 8 bin 600 tonluk kayısı çekirdeği ihracatından 18 milyon dolar elde edilmişti. Bu yıl ise 10 bin ton kayısı çekirdeği dış satımı yapılarak ihracat gelirinin 20 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. 

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayında 4 bin 114 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 8 milyon 588 bin dolar gelir sağlandığını belirtti. 

Kayısının hem meyvesi hem de çekirdeğiyle döviz girdisi sağlayan ender ihracat ürünlerinden olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti: 

"2018 yılının Ağustos ayına göre kayısı çekirdeği fiyatlarında ciddi bir artış var. Geçen yıl hasat döneminde 2 lira 20 kuruşa satılan kükürtlü kabuklu çekirdeğin kilogram fiyatı şu an 3 liraya yaklaştı. Yine geçen yıl hasat döneminde natürel kayısı çekirdeği fiyatları 4 liraydı, şu an kilogram fiyatı 5 lira 50 kuruşu geçti. Bu yılın ilk 6 ayında çekirdekte yaklaşık 4 bin 200 ton ihracat gerçekleştirdik ve bu ihracata karşılık yaklaşık 8 milyon 500 bin dolar gelir elde ettik. Bu yıl inşallah yıl sonu hedefimiz, geçen yıl 8 bin 600 ton olan kayısı çekirdeği ihracatımızı 10 bin tona çıkarmak. Bu 10 bin tonla 20 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyoruz." 
Özcan, İtalya, Almanya, Danimarka, Hindistan, Fas, Irak, Rusya Federasyonu ve Belçika'nın kayısı ihracatı açısından önemli ülkeler olduğunu söyledi. 
Badem fiyatlarının yüksek olmasının kayısı çekirdeği satışını olumlu etkilediğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti: 

"Badem fiyatlarındaki artış, tüketiciyi ve ithalatçıyı muadillerine itiyor. Bademin en büyük alternatifi kayısı çekirdeğidir. Kayısı çekirdeği tüketilmesine başlandığı anda da muadil olmaktan çıkıp, lezzet ve tat olarak bademle yarışmaya başlıyor. Son dönemdeki artışın asıl sebebi de artık tüketicinin bademden kayısı çekirdeğine yönelmesi. Kayısı çekirdeğinde tüketimin bundan sonra da çok hızlı şekilde artacağını tahmin ediyoruz." 

Ramazan Özcan, kayısı çekirdeği fiyatının rekolteye göre değişeceğini belirterek, "Bu yılki ihracat kapasitemizle çekirdek rekoltemiz arasında ciddi fark var. Dolayısıyla çekirdek fiyatlarının artması normal. 87 bin ton kuru kayısından çıkan kabuklu çekirdeğin bu yıl ihracata yetip yetmeyeceği konusunda ortaya çıkacak rakamlar, fiyatları biraz daha sertleştirecek gibi görünüyor." dedi. 

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