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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.07.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Kayısı, kadınlar için iş kapısı oldu

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Kayısı, kadınlar için iş kapısı oldu

Toplanan kayısıları seren kadınlar 2-3 gün güneşte kalmasının ardından çekirdeklerini tek tek çıkartarak kurutmaya bırakıyor.

TÜRKİYE'NİN en tatlı kayısılarının yetiştirilmesinde iddialı olan Elazığ’ın Baskil ilçesinde başlayan hasat, kadınlar için de kapısı oldu.

Türkiye'nin en iyi kayısılarının yetişmesiyle bilinen Elazığ’ın Baskil ilçesinde başlayan tatlı hasat devam ediyor. 60 bin dönümden fazla kayısı bahçesi bulunan ilçeye hasat nedeniyle Elazığ ve çevre illerden gelen çoğu kadın mevsimlik işçiler ekmek parası kazanıyor. Aile bütçelerine katkı sağlamak için günlük 50 ile 70 lira arasında para karşılığı çalışan kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Toplanan kayısıları seren kadınlar, 2-3 gün güneşte kalmasının ardından çekirdeklerini tek tek çıkartarak kurutmaya bırakıyor. 

Kayısı, kadınlar için iş kapısı oldu
3 çocuğunun olduğunu ve eşine destek olmak için çalıştığını belirten kadınlardan Semiha Kılıç, “İşimden de memnunum. Kadınların çalışması kötü bir şey olamaz. Yani kim olursa olsun ekmeğini çıkarmakta ne günah ne de ayıp olur. Çalışıp ayağının üzerinde durmak güzeldir. Çok yorulmuyoruz” dedi.

Kayısı hasadı nedeniyle geldiğini ifade eden Ayşe Gedik, “Sabah saat 06.00’da evimizden servisle geliyoruz ve akşam 17.30’da mesai bitiyor. İş çok zor. Akşam eve gittiğimizde el yaralarından dolayı yemek yapamıyoruz. Yolumuz hemen hemen bir saat sürüyor. Kirada kalıyoruz, geçim zor. Ev ekonomisine ve eşime destek olmak için çalışıyorum” diye konuştu.

Kayısı, kadınlar için iş kapısı oldu

 

Bu sene 25 ton üzerinde kayısı almayı hedeflediklerini dile getiren üreticilerden Aziz Korkmaz ise “Geçen sene de kayısı azdı. Bu sene dolu ve yağmurlarının fazla yağmasından dolayı çok çil ve dolu yarası var. Bundan dolayı temiz kayısı çok nadir bulunuyor" dedi.

Malatya ile Baskil’i kıyasladıklarında kendilerinin ürünlerinin şeker oranın yüzde 60-70 olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Yani bir kasada 4 kilo islim oranı çıkarsa Malatya’da 3 kilo çıkar" diye bilgi verdi.

Sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını aktaran Korkmaz, "Sabah kalktığımızda akşamdan kalan islimi boşaltıyoruz ve kasalarımızı traktöre yüklüyoruz. Bahçeye çıkarıp silkeleme yapıyoruz ve tekrardan islime veriyoruz. İki üç gün güneşe bıraktıktan sonra çividini çıkarıyoruz. Ondan sonra da 3-4 gün yine güneşte kalıyor" ifadelerini kullandı.

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