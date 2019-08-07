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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
07.08.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Kayısı ihracatında 251 milyon dolar girdi sağlandı

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Kayısı ihracatında 251 milyon dolar girdi sağlandı

Dünya kuru kayısı üretiminin başkenti olan Malatya’da, 2018-2019 kayısı ihracatı sezonu Temmuz sonu ile tamamlandı. Bu yıl dünya ülkelerine 99 bin 461 ton kayısı ihracatı karşılığında 251 milyon 77 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Malatya’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısıda yeni dönem hasat mevsimi tamamlanırken, 2018-2019 ihracat sezonu ise Temmuz sonu itibariyle tamamlandı. Malatya Ticaret Borsasından alınan bilgilere göre, 1 Ağustos 2018’de başlayan ve 31 Temmuz 2019 tarihine kadar devam eden süreçte 100’ün üzerinde ülkeye 99 bin 461 ton kayısı ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu ihracat karşılığında ise ülkeye ekonomisine 251 milyon 77 bin dolar döviz girdisi sağlandığı açıklandı.

YENİ SEZON HEDEFİ 110 BİN TON

Bir önceki dönem olan 2017-2018 sezonunda ise 95 bin 350 ton karşılığında 261 milyon 397 bin 275 dolar gelir elde edilmişti. Sona eren ihracat sezonunu değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sezonun son ayı olan Temmuz’da 4 bin 380 ton kayısı ihracatı karşılığında 11 milyon 257 bin 888 dolar girdisi sağlandığını belirtti.

2019-2020 yılı sezonunda hedeflerinin 110 bin ton kayısı ihracatına ulaşmak olduğunu ifade eden Özcan, “Dünyadaki kuru kayısı ihracatının yüzde 70’inin temin edildiği Malatya’da bu yıl inşallah yeni hedeflerle yeni belirlenen ülkelere ihracatlar ile çok daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

Kayısı ihracatının artması noktasında yeni pazarlara ihtiyaç duyduklarının da altını çizen Özcan, özellikle Orta Doğu ülkelerinin pazarlarına ulaşılması adına çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu noktada Çin pazarına girme adına girişimlerinin sürdüğünü belirten Özcan, burada yeni tüketicilerin damak tadına ulaşma adına gerekli adımları atacaklarını söyledi.

KAYISI İÇİN YENİ PAZAR ARAYIŞI

Kayısının acilen uluslararası bir tanıtım gurubuna ihtiyacı olduğunu da dile getiren Özcan, “Bu tanıtım gurubu ile keşfedilmemiş pazarları bulmamız gerekiyor. Üretim kapasitesi 100 bin tonun üzerine çıktığı zaman sıkıntı yaşıyoruz, bu nedenle mutlaka yeni pazarlar bulmamız için bir tanıtım gurubu ile çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada siyasi idare, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaş kurumların hep birlikte hareket edip böyle bir tanıtım fonu oluşturulması elzem gözüküyor” şeklinde konuştu.

Yeni ihracat sezonunda 100 bin ton hedefini yakalamanın önemine de değinen Özcan, “Bu yeni sezonda bunu yakalarsak önümüzdeki yıllarda kayısı çok daha önemli yerlerde olacaktır. Mutlaka her yıl kayısının ihracat rakamlarının artması lazım buda yeni pazarların bulunması ile mümkün” dedi.

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