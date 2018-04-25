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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Kayısı bu yıl yüz güldürecek

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Kayısı bu yıl yüz güldürecek

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da bu sezon kayısıda yüksek kalibre ve kalite bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran kentte, 50 bin civarında aile geçimini kayısı üretimiyle sağlıyor. 
Geçen yıl yaşanan aşırı sıcak ve meyve yoğunluğu nedeniyle meyve gözlerini besleyemeyen kayısı ağaçları, bu sezon seyrek tuttu. Seyrek meyve oluşumundan dolayı da bu yıl kaliteli ve kalibresi yüksek kayısı elde edilmesi bekleniyor. 

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, geçen yıl hasat sezonunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üreticilerin kötü bir sezon geçirdiğini kaydetti.

 Geçen hasat sezonunda yaşanan aşırı sıcaklar, sulama yetersizliği, aşırı meyve yüklü olması gibi nedenlerle ağaçların meyveleri beslemede zorlandığını anlatan Erdoğan, "Yeterli bakım yapılmadığı zaman ağaç bir sonraki yıla güçsüz giriyor. Ağaç meyve gözlerini oluşturmakta zayıf kalıyor. Yaptığımız çalışmalar da bunları bariz şekilde ortaya koydu.

Bir yıl önce yapılan yetersiz besleme, su kıtlığı, aşırı meyve yükü bir sonraki yılın ürününü etkiliyor." diye konuştu. 

Erdoğan, aşırı meyve yüklü kayısı ağaçlarının bir sonraki yıl normalinden daha az ürün vermesinin beklendiğini belirterek, bu durumun meyve gözlerinin oluşumunu olumsuz biçimde etkilediğini kaydetti. 

Yaptıkları çalışmalarda birçok kayısı bahçesinde bu durumu gözlediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: 
"Meyve gözlerinin yaprağa mı yoksa meyveye mi dönüşeceği temmuz veya ağustos ayında belirginleşiyor. Bu aylara kadar ağaçlara yapılan bakım, meyve oluşumunu belirliyor. Malatya'da da 2018 yılı bahar ayında bu durumu bariz şekilde gözlemledik.

Kayısıda bol miktarda çiçek oluştu ama çiçekleri kontrol ettiğimizde meyve taslağının oluşmadığını veya çok zayıf oluştuğunu gördük. Meyve taslağı oluşmadığından dolayı tozlanma ve döllenme de gerçekleşmiyor, çiçek dala bağlanmıyor ve dökülüyor. Bu sezon kayısılar daha kaliteli olacak çünkü meyveler seyrek ve iri. Bu yıl kaliteli ve kalibresi yüksek kayısılar bekliyoruz." 

Erdoğan, bakımı düzenli şekilde yapılan bahçelerde ise çiçek dökümü ile karşılaşılmadığının altını çizdi. 

 "HASAR TESPİTLERİNİN ARDINDAN REKOLTE BELİRLENECEK" 

Boş çiçek dökümünün haricinde kentte kısmi donlar yaşandığını ve bunların da kayısının rekoltesi ile kalitesinde belirleyici olacağını anlatan Erdoğan, 4 Nisan'dan itibaren birkaç kez don olayı görüldüğünü bildirdi. 

Erdoğan, zirai don nedeniyle aşırı bir hasarın söz konusu olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu: 
"Bazı bölgelerde yüksek kesimlerde, bazı bölgelerde ise alçak kesimlerde zirai don görüldü.

Hava sıcaklığının eksi 4 veya 5 dereceye kadar düştüğü bölgeler oldu. Bu durum henüz rekolteyi etkileyecek düzeyde değil. Zirai don olayının yaşandığı bölgelerde hasar olabilir ancak kısmi. Kent genelinde aşırı bir zirai don olayı gerçekleşmedi. Don hadisesi kayısının çağla döneminde oldu. Hasar tespit çalışmaları hala devam ediyor, kayısı rekoltesi henüz belirlenmedi. Hasar tespitlerinin ardından rekolte belirlenecek." 

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