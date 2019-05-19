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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaybolmayan cüzdanlar

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Kaybolmayan cüzdanlar

KİMLİĞİMİZ, ehliyetimiz, nakit paramız veya kredi kartımız... Hepsi birbirinden önemli ve biz bunları genellikle tek bir yerde taşıyoruz. Yani cüzdanlarımızda... Kaybolduklarında ise ne kadar büyük bir telaşa kapıldığımızı anlatmaya bile gerek yok. Bizler için oldukça önemli olan cüzdanlara yönelik ‘Mutlaka yeni teknolojiler geliştirilmiştir’ dedik ve araştırdık... Sonuç olarak teknolojiyle donatılmış yeni nesil cüzdanlarla karşılaştık. Deri cüzdanların içine yerleştirilmiş, bluetooth ve GPS gibi teknolojiler sayesinde artık ‘Cüzdanımı kaybederim’ korkusu bitiyor. Akıllı telefonlara indirilen uygulamalarla eşleşen bu cüzdanları kaybettiğinizde elinizle koymuş gibi bulabiliyorsunuz.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ŞARJ OLUYOR

AKILLI cüzdanlarda dikkat çeken diğer bir özellik, harici batarya olarak akıllı telefonları şarj edebilmesi. Lucca Bozzi’nin geliştirdiği akıllı cüzdan ise bundan biraz daha fazlasını veriyor. İçinde akıllı telefonunuza 10 saate kadar şarj desteğinde bulunabilecek harici bir bataryaya sahip olan model, bu bataryayı da güneş enerjisiyle şarj ediyor. Cüzdanın iç kısmında mini güneş panelleri bulunuyor. Cüzdanınızı açıp, güneş gören bir yere bıraktığınızda modelde harici batarya dolmaya başlıyor. Sonrasında ise cüzdana bir kablo takarak akıllı telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca modelde takip özelliği de yer alıyor. Cüzdanınızı uygulama üzerinden takip ederek kolaylıkla nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonunuz da cüzdanın üzerindeki tuşa basarak zilin çalmasını sağlayabiliyorsunuz. 1.300 TL

FOTOĞRAF ÇEKME ÖZELLİĞİ

SmartLB modelinin en çok dikkat çeken özelliği fotoğraf moduna sahip olması. Akıllı telefon uygulamasındaki kamera modunu açıyorsunuz ve akıllı cüzdanın düğmesine basıyorsunuz. Bu sayede cüzdanınızla 1.5 metre uzaklıktan fotoğraf çekebiliyor, video kaydedebiliyorsunuz. Yani cüzdanınızı uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Hırsızlık önleme özelliğine sahip olan cüzdan, sizden 10 metre uzaklaştığında akıllı telefonunuz üzerinden bildirim göndermeye başlıyor. Uygulamadaki harita ile cüzdanınızın nerede olduğunu da takip edebiliyorsunuz.
170 TL

CANLI KONUM PAYLAŞIYOR

HEM işlevsellik hem de teknolojik özelliklere önem verenler için Cuir Ally Secura modeli öne çıkıyor. 12 kartlık, pasaport gözü, nakit para gözü, fermuarlı bozuk para gözü, elastik bant kalem tutucusu bulunan modeli akıllı telefon uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca güvenliğiniz için arkadaşlarınıza cüzdan aracılığıyla canlı olarak konumunuzu gönderebiliyorsunuz. 789 TL

KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ

AKILLI telefonlarda ve hatta artık kulaklıklarda bile yer almaya başlayan kablosuz şarj özelliği akıllı cüzdanlarda da kullanılıyor. Woolet bu modellerden biri. Modelin içinde takip özelliğini kullanabilmeniz için mini bir batarya bulunuyor. Bu bataryayı şarj etmek için kablosuz şarj istasyonuna modeli koyuyorsunuz ve cüzdanınız şarj olmaya başlıyor. Yaklaşık yarım saatte şarj işlemi tamamlanıyor. 1200 TL

 

TÜM CÜZDANLARA AKIL VERİN

AKILLI bir cüzdan almayı düşünmüyorsanız güzel bir haberimiz var. Çünkü cüzdanınıza yerleştireceğiniz kredi kartı inceliğindeki bir cihazla cüzdanınızı akıllandırabilirsiniz. Bu cihazın adı ‘Tile Slim’. İçinde dahili bir bataryası bulunan Tile Slim, akıllı telefonlara bluetooth üzerinden bağlanıyor. Anlık olarak akıllı telefonlara konum bilgisi gönderen model, cüzdanınızı kolaylıkla bulmanızı sağlıyor. Bluetooth menzili dışına çıktığında ise diğer akıllı telefonunda Tile uygulaması yüklü kullanıcılar üzerinden konum bilgisi alabiliyor. Kısacası kaybolan cüzdanlar Tile Slim’den kaçamıyor. Modelin eksisi ise bataryasının şarj edilememesi. Tile Slim 2’li paket halinde satılıyor. 500 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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