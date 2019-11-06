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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Kayağın merkezi Palandöken yeni sezonda cıvıl cıvıl olacak

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Kayağın merkezi Palandöken yeni sezonda cıvıl cıvıl olacak

Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" olup 1 Aralık'ta kayak sezonunu açmayı planlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonda hizmete girecek 5 yıldızlı oteli, 9 bungalov evi ve uzatılan kayak pistlerinin yanı sıra konserleri ve organizasyonlarıyla kayakseverleri ağırlayacak.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonda hizmete girecek 5 yıldızlı oteli, 9 bungalov evi ve uzatılan kayak pistlerinin yanı sıra konserleri ve organizasyonlarıyla kayakseverleri ağırlamaya hazır.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı binlerce kayaksevere ev sahipliği yapıyor.
Kolay ulaşımı ve rahat konaklama imkanlarının yanında birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezinde yerli turistler başta olmak üzere İran, Gürcistan, Rusya, Polonya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlere tatil imkanı sunuyor.

Gondol, kızak, snowboard, gece kayağı ve kayakla kaymanın keyfinin yaşayan tatilciler, şehir merkezine yakınlığı nedeniyle cağ kebabı ve kadayıf dolması gibi yöresel yemekleri tadıp tarihi mekanları gezme fırsatı da yakalıyor. Bu kapsamda Erzurum Valiliği himayesinde yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel ve 9 bungalov ev, yeni sezonda misafirlerini ağırlayacak.

Toplam 150 yatakla konuklarına hizmet verecek otel ve bungalov evlerin yanı sıra valilik ve büyükşehir belediyesince yapımı tamamlanan ekstra pistler sayesinde turistler daha konforlu bir tatile kavuşacak. Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonda düzenlenecek konserler ve yapılacak organizasyonlarla da konuklarına keyifli zamanlar yaşatacak.

"PALANDÖKEN KIŞA HAZIR"

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Kayak Merkezi'nin yeni sezona hazır olduğunu söyledi. Palandöken'de tatilcilerin yaklaşık 4 ay kayak yapabileceğini belirten Memiş, "Karşımızda kışa hazır bir Palandöken var. Bu sene yaklaşık 4 ay boyunca büyükşehir belediyemizin ekipleri ve valiliğimizce görevlendirilen ekipman ve araçların tamamını yenileyerek pistlerin güvenliğini artırdık." dedi.

Memiş, kayak pistlerini uzattıklarını ifade ederek, "20 kilometre ekstra pist oluşturduk. Alternatif onlarca yeni kayak pisti yaptık ve en önemlisi Ejder 3200 olan pistimiz için de ulaşımı sağlayacak teleferiği bitirdik. Bu sene en az 1 milyon kayakçının bu dağdan faydalanması için hem valiliğimiz hem de büyükşehir belediyemiz hazır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri her türlü tedbirleri almış vaziyette. Türkiye'nin ve dünyanın hangi ülkesinden gelecek olursa olsun Erzurum'a, Palandöken'e bekliyoruz." diye konuştu. Palandöken Kayak Merkezi'nin oldukça güvenli bir yer olduğunu vurgulayan Memiş, tatilcilerin hem sportif hem de eğlence anlamında keyifli zamanlar geçireceğini kaydetti.

"KAR BU KENTE ÇOK YAKIŞIYOR"

Memiş, otel ve bungalov evlerin yeni sezonda hizmet vereceğini dile getirerek şöyle konuştu:
"Tesisi bitiyor ve sezona yetiştiriyoruz. Anonim şirket mantığıyla işleyecek ve ana binada 33 oda ve 9 bungalov evle 150 yataklı 5 yıldızlı otel standardında butik bir otel yaptık. Bu oteli bize kazandıran İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, bakan yardımcılarımıza ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kar bu kente çok yakışıyor ve hazırız. İnşallah bereketiyle gelecek insanların sağlıklı ve huzurlu şekilde eğlenmelerini sağlayacağız. Onlarca, yüzlerce gencimize de istihdam sağlayacağız. Erzurum Palandöken olarak biz hazırız."

Palandöken'in her sene sezonu erken açtığını anlatan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Her sene olduğu gibi Türkiye'de 1 Aralık itibarıyla en erken kış sezonunu biz açacağız. Sanatçıların konserleri ile geçen senelerden daha büyük ve her kesimden insanın katılacağı büyük organizasyon yapacağız." 

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