Kayabaşı'nda iki dev arazi satılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKayabaşı'nda iki dev arazi satılıyor
GeriEkonomi Kayabaşı'nda iki dev arazi satılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
02.07.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Kayabaşı'nda iki dev arazi satılıyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Kayabaşı'nda iki dev arazi satılıyor

Emlak Konut GYO, toplamda 59 bin 31 metrekare araziyi satışa çıkarıyor. Satılacak arazilerin muhammen bedeli 267 milyon lira olarak belirlendi. Arazilerde hem konut hem de ticari anlamda imar yapılabilecek.

Emlak Konut GYO İstanbul’da iki büyük arazisini satma kararı aldı. Başakşehir’in Kayabaşı semtinde bulunan biri 39 bin 31 metrekare, diğeri ise 20 bin metrekare olan araziler açık artırma usulü ile satılacak.

Emlak Konut’tan KAP’a yapılan açıklamaya göre arazilerin muhammen bedeli KDV dahil 267.860.000 lira olarak belirlendi.

Satış Emlak Konut GYO Genel Müdürlük binasında 11/07/2019 tarihinde saat 11:00’da yapılacak.

Satışa konu olan araziler hem konut hem de ticaret alanı olarak kullanılabilecek.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Toplam muhammen bedeli KDV Dahil 267.860.000,00 TL (KDV Hariç 227.000.000,00 TL) olan Şirketimiz bünyesindeki 2 adet arsa nitelikli taşınmaz 11.07.2019 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürlük Binasında saat 11:00' da açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır.

Kayabaşında iki dev arazi satılıyor

SATIŞA KONU OLAN ARAZİLERİN GÖRÜNTÜSÜ
Kayabaşında iki dev arazi satılıyor

Kayabaşında iki dev arazi satılıyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı
Ödemeyen yandı! Sakın bu tarihi geçirmeyin
AB'den elektrikli otomobillere "ses" zorunluluğu
Edirne'de otellerde yer kalmadı! Turistler evlerde misafir edilecekler