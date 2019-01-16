Kavganın beyaz perdeye faturası 15 milyon TL
TÜRK sinema endüstrisi, CGV Mars Cinema Group ve film yapımcıları arasındaki tartışma nedeniyle 2019’a 15 milyon liralık kayıp ile başladı.
SİNEMA salonlarında ilk 10 günlük hasılat 27.8 milyon TL’de kaldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde ise 42.5 milyon liraydı. İzleyici sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 35 azaldı. 2018’in ilk 10 gününde sinemalarda 3.2 milyon adet bilet kesilirken bu rakam 2019’da 2 milyon da kaldı.
Gişe geliri ve satılan biletteki düşüşün en önemli nedeni ise Yılmaz Erdoğan’ın 1 Ocak’ta gösterime grimesi beklenen ancak yaşanan tartışma üzerine geri çekilen ‘Organize İşler-2’ filmi oldu. Film gösterime grimeyince gişe gelirleri de bir önceki yıla göre düştü. Sinema endüstrisi yaşanan bu gelişmelerin bir an önce son bulmasını aksi taktirde bu sezon birçok sinema salonunun iflas edebileceğini belirtiyor. Sinemaların 2018 yılını 70 milyon izleyicinin üzerinde tamamlayan sinema salonları, 2019 yılı için de 75 milyon izleyici hedefi koymuştu. Toplam hasılatın ise 2019 yılında 900 milyon lira barajını geçmesi bekleniyordu.
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