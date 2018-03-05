Kauçuk sektörünün kadın patronu oldu

Durhan, sanayi sektöründeki kariyerine Ankara sanayisinin kalbi OSTİM’de babasının yanında çalışarak başladı. Üniversitede beden eğitimi ve spor bölümü okuyan Durhan, asıl mesleği spor eğitmenliği olmasına rağmen tercihini zor olandan yana kullandı ve sanayide kaldı. Durhan, iş yaptığı firmanın babasını yarı yolda bırakmasıyla 2010’da hiç bilmediği bir alan olan tambur ve kauçuk sektörüne destek almadan atıldı. 41 yaşındaki Durhan, çevresindekilerin tepkilerine rağmen işine tutkuyla sarıldı ve bugün sanayide yaklaşık 15 kişiye istihdam sağlayan bir kadın patron oldu.