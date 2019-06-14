Katma değere girişime destek

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişim programı ‘Workup’ 4’üncü dönem mezunlarını verdi. Mezun olan 11 startup, ‘Demo Day’ etkinliğinde sunum yaptı ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarıyla bir araya geldi. 2017’de başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 8 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişim ile buluşuldu. 4’üncü dönem ile birlikte toplamda 40 girişimin mezun olduğu programdan daha önce mezun olan 29 girişimden 26’sı faaliyetine devam ediyor.

Workup Demo Day’in açılış konuşmasını gerçekleştiren İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye’nin hızlı büyüme ihtiyacı içinde olan bir ülke olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Hızlı büyüme ihtiyacınız var ama kaynağınız yoksa ne yapıyorsunuz? Kaynağı dışarıdan alıp, bulduğunuz müddetçe bisikleti hızlı götürmeye çalışıyorsunuz. Kaynak ne zaman şu veya bu nedenle daralmaya başlarsa, yavaşlıyor ve bisiklette dengede durmak giderek güçleşiyor. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Bir taraftan tasarrufları arttıracağız ama en önemlisi, kullandığımız kaynağın maliyetinden daha yüksek getiri elde ettiğimiz alanlarda fikir geliştirip, iş geliştirip büyümeliyiz. Bu da katma değerli üretim demektir. Bunun kaynağı da girişimciliği destekleyen bu tür inisiyatiflerdir.”

WORKUP’IN 4. DÖNEM MEZUNLARI

Alivex: Dış mekân spor aktiviteleri düzenleyen organizatörler ile katılımcıları bir araya getiren bir platform.
Devfolio: Yazılımcıların kendi portföy web sitelerini oluşturmalarını sağlayan bir SaaS girişimi.
Givin: Mobil uygulama üzerinden seçilen sivil toplum kuruluşu için bağış yapılan uygulama.
Gmply: Eğitim şirketleri ve bağımsız eğitmenlerin interaktif eğitim videolarını hazırladığı video platformu.
Grabono: İşletmeler ve müşterileri arasındaki bağlılığı uçtan uca sağlayan mobil uygulama.
Juphy: Şirketlerin, tüm dijital iletişim kanallarına gelen müşteri mesajlarını tek platformda yönetmelerini sağlayan SaaS girişimi.
Otoparlat: Uygulamadan sipariş alarak araçları bulunduğu yerde susuz temizleyen girişim.
PCIchecklist: Kredi kartı verisi işleyen, depolayan işletmeler için PCI-DSS yetkilendirme denetimini çevrimiçi yapan platform.
Securezi: Yeni nesil IoT cihazlarıyla geleneksel güvenlik sistemi konseptini tak-çalıştır hale getiriyor
Sertifier: Eğitimlerden sonra dağıtılan basılı sertifikaları akıllı sertifika adıyla dijital ortamda üretiyor.
Tolkido: Otizmli çocukla-rın yaşamındaki nesneleri ebeveynlerinin sesi ile seslendiren eğitim materyali.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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