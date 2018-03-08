Katılım bankalarından dijitalleşme hamlesi

BANKACILIK sektöründe dijital müşteri sayısı 30 milyon kullanıcıyı geçerken, Türkiye’de internet bankacılığı müşterilerinin yüzde 70’i mobil bankacılık platformunu kullanıyor. Tüketicilerin para transferini, fatura ve diğer ödemelerini, hatta finansman ihtiyaçlarını şubeye gitmeden dijital kanallardan istedikleri zaman yapabilmeleri dijital bankacılığının önemini artırıyor. Bu durum dijital bankacılığa yatırımı artırırken, bankalar arası dijitalleşme rekabetini de körüklüyor. Son dönemde katılım bankaları ise dijitalleşme konusunda atağa kalktı. Kimi katılım bankası finansal teknoloji tabanlı iş fikirlerini desteklemek için kuluçka merkezleri açıyor, kimisi Ar-Ge merkezi ve teknoloji firması kuruyor, kimileri de FinTech alanında gelişmeleri yakından takip edip, self servis ATM’lere yatırım yapıyor.

REKABET YOĞUN

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankaların dijitalleşme yönünde bir rekabet içerisinde olduğunu söyledi. Utku, dijital kanallarda işlem maliyetinin fiziksel kanallara göre çok daha düşük olduğunu, akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasının bankaların alternatif kanallara ciddi manada yatırım yapmalarını zorunlu kıldığını ifade ederek, “Dijital kanallar, bankalara hız kazandırdığı gibi müşteri odaklı hizmet anlayışına daha fazla önem vermelerini sağladı. Yeni nesil ödeme teknolojilerine yatırım yapan bankalar müşterilerinin hızına böylece yetişmiş oluyor. Müşteri ise, her nerede olursa olsun bankacılık ihtiyaçlarını giderecek imkana sahip oldu” dedi.

Melikşah Utku, teknolojiyle beraber bankaların geleneksel modelleri sürdürmesinin mümkün olmadığına da değinerek, şunları söyledi: “Bu gelişmelerin bankacılıktaki yansıması ise; bankaların müşteriyle temasları daha çok video uygulamaları üzerinden olacak, etkileşim ise sohbet üzerinden gerçekleşecek. Bunlar dijital bankacılığın yeni bileşenleri olacak. Yeni neslin en belirgin özelliği, teknolojiyle iç içe olması, deneyime önem vermesi, isteklerinin hızlı değişmesi ve ürün/marka sadakatinin uzun süreli olmayışı. Böyle bir ortamda bankaların sürekli bir inovasyon halinde olması gerekiyor.”

Dijitalleşmenin, siber riskleri de gündeme getirdiğini vurgulayan Utku, siber savunma konusunda bankalar arasında işbirliği olması gerektiğini söyledi. Utku, siber güvenliğin doğru yönetilmesi gereken risk haline geldiğini savunarak, “Siber sigorta, alınacak önlemler arasında en etkili çözümlerden biri. Siber sigorta, siber riski azaltmak, olumsuz sonuçları en aza indirmek açısından önemli bir boşluğu doldurmakta” dedi.

MALİYET AVANTAJI

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, katılım bankaları açısından dijital bankacılık stratejilerine yapılacak yatırımların pazarlama stratejisi değil, gerçek değer üretecek yeni stratejiler olduğunu söyledi. Bankacılıkta dijitalleşme ile birlikte katlanılan sabit maliyetlerin azaldığını, müşteri ürün ve sahipliğinin arttığını belirten Özdemir, şunları söyledi: “Dijital bankacılık kanallarımızı kullanan müşterilerimizin bankamıza olan maliyetleri avantaj sağlıyor. Eğer müşterimiz tüm hizmetini mobil kanallarımız üzerinden alıyorsa maliyetler daha da iyileşiyor. Bankacılık sektöründe özellikle sabit maliyetleri düşürücü etkisi ve müşterinin bankaya olan aidiyetini artırmasından ötürü, gelecekte bu alanda yatırımların artarak devam edeceğini düşünmekteyiz. Müşteriler açısından avantajlarına gelince, kesintisiz olarak dijital kanallar üzerinden satın aldıkları hizmetlere daha ekonomik şartlarda ulaşabilmektedirler.”

ŞUBELER AZALIYOR

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, gelecek yıllarda dijitalleşmenin bankacılık sektöründe üst seviyelere ulaşacağını belirterek, katılım bankalarının sektörde hizmet veren konvansiyonel bankalar gibi teknolojiyi yakından takip ettiğini, dijitalleşme eksenli geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Gelecek için teknolojiye, inovasyona sürekli yatırım yapıldığını ifade eden Uyan; müşterilerin bankacılık işlemlerini olabildiğince mobile taşımaları, para transferinden fatura ödemeye, kıymetli maden ve döviz işlemlerinden hisse alım satımına kadar birçok bankacılık işlemini kolayca yapabilmeleri için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi: “Bankacılık sektöründe internet şubesi, mobil şube, dijital bankacılık ve self servis bankacılık hizmetleri gibi alternatif dağıtım kanallarına hızlı geçiş yaşanıyor. Geleneksel şubelerin azaldığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde şubelerin tiplerinin, modellerinin, fonksiyonlarının, büyüklüklerinin ve çalışan sayılarının teknolojik gelişmeler ve değişen müşteri beklentileri ekseninde şekilleneceğini öngörüyoruz. ”

Ufuk Uyan, tüketicilerin istedikleri anda, istedikleri yerden hızlı bir şekilde bankacılık işlemlerini yapabilmek istediğini, bu nedenle müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran çözümleri en etkili şekilde sunmanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

SAHTECİLİK ARTTI

KUVEYT Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, dijitalleşmeyle gelen risklere de değinerek, şunları söyledi: “Son dönemde bankalar adına gönderilen sahte e-posta ve SMS saldırılarında, sosyal medya başta olmak üzere internet ortamında yayınlanan sahte reklamlarda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Banka müşterilerinin sahte mesaj ve reklamlara karşı dikkatli olmasını ve şüpheye düştüklerinde banka çağrı merkezini arayarak her türlü bilgiyi teyit etmelerini önemsiyoruz. Banka müşterilerinin güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği gibi birliklerin koordinatörlüğünde farkındalık çalışmaları planlanabilir ve farklı kitle iletişim kanalları üzerinden tüm müşteri profillerinin anlayacağı farklılaştırılmış içerikli yayınlar yapılarak toplumdaki güvenlik algısı artırılabilir.”

İSLAMİ FİNTECH İÇİN İŞTAHLIYIZ

ALBARAKA Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, dijital bankacılığın geleceği açısında finansal teknolojilerin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İslami bankacılık dünyası da değişen dinamiklerin farkında. Türkiye Katılım Bankaları Birliği, FinTech ve IoT uygulamalarını destelemek ve bir Islamic Fintech anlayışı geliştirmek açısından oldukça iştahlı. Böylesi girişimlerin İslami Fintech uygulamalarını geliştirerek ülkemizdeki katılım bankalarına dijitalleşme yolunda teknik destek de sağlayacağına inanıyoruz. Hâlihazırda katılım bankaları açısından gözle görülür bir dijitalleşme iştahının yanında, bu arzunun birçok atılımla desteklendiğinden söz edebiliriz. Katılım bankaları, dijital bankacılık uygulamaları ile bankacılık hizmetlerinin yanında finansal danışmanlık ve döviz-emtia alım satımını kolaylaştıran yeni mobil uygulamalar ürettiler.”

SİBER RİSKLER OLUŞTU

ZİRAAT Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, dijitalleşmeyle birlikte siber güvenlik kaynaklı risklerin kurumlara oluşturduğu tehdidin giderek büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi: “Dünyanın her yerinde her büyüklükte kurumların siber saldırılar sonucunda oluşan finansal zararları ya da kaybettikleri itibar artarak devam etmekte. Dijital teknoloji kurumsal ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için siber riskler de bu teknolojilerin hızında yaygınlaşmaya devam edecektir. Güvenlik risklerini de diğer operasyonel riskler gibi ciddi bir şekilde değerlendirip temel risk yönetimi prensiplerini uygulamaktayız. Siber güvenlik tehditlerini, açıklarını ve potansiyel sonuçlarını tespit etme adına periyodik olarak risk değerlendirilmesi yapılmaktadır.”