Katılım bankaları kar paylarını düşürdüler
Ziraat Bankası’nın başlattığı, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası’nın da dahil olduğu düşük faizli konut kredi kampanyasına 2 banka daha eklendi. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım, konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde aylık kâr oranını yüzde 0.98’e indirdi.
2 banka da aktif olarak çalışmakta olan konut üretici firmalarından satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere aylık yüzde 0.98 kâr oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif (kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kar oranımızı 0.98 seviyesine çektik. Yapılan kampanyada konut finansmanı kar oranını aylık yüzde 1.78 olarak belirledik. Konut üreticisi firmaları da kampanyamız kapsamında sorumluluk alarak maliyetin bir kısmını üstlenecek ve bu sayede oran müşterilerimize yüzde 0.98 olarak yansıyacaktır. Kampanyamız sayesinde firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik önemli katkı sağlanırken, bir yandan da konut almak isteyen kişiler düşük maliyetle konut sahibi olma imkanına kavuşacaklar” dedi. Ziraat Katılım’dan yapılan açıklamada, “Ülkemiz ekonomisinde önemli bir role sahip olan konut sektörü, bünyesinde barındırdığı istihdam ve etkilediği alt sektörler yanında, ülke ekonomisinin büyüme ivmesi ve yatırım potansiyellerine etkisi ile önemli bir sektördür. Bankamız; bugün (dün) itibariyle hem bankamız ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmalarımızın hem de bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir kampanya başlatmıştır” denildi.
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