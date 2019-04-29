Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 61,8'i termik santrallere, yüzde 18,4'ü kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,4'ü termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı Katı Yakıtlar verisini açıkladı. Buna göre, en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.
Katı yakıtların 2019 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 96 bin 79 ton, linyitin 5 milyon 546 bin 997 ton ve taşkömürü kokunun 339 bin 104 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 100 bin 922 ton, linyitin 5 milyon 732 bin 565 ton ve taşkömürü kokunun 423 bin 256 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 80,1 iken linyitte yüzde 96,8 olarak hesaplandı.
TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 61,8'i termik santrallere, yüzde 18,4'ü kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,4'ü termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.
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