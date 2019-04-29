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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.04.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

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Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 61,8'i termik santrallere, yüzde 18,4'ü kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,4'ü termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı Katı Yakıtlar verisini açıkladı. Buna göre, en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtların 2019 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 96 bin 79 ton, linyitin 5 milyon 546 bin 997 ton ve taşkömürü kokunun 339 bin 104 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 100 bin 922 ton, linyitin 5 milyon 732 bin 565 ton ve taşkömürü kokunun 423 bin 256 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 80,1 iken linyitte yüzde 96,8 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 61,8'i termik santrallere, yüzde 18,4'ü kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,4'ü termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

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